Fernando Vázquez pasó por rueda de prensa este viernes para analizar el partido de liga que enfrentará al Deportivo contra el filial de su gran rival, el Celta B. El técnico de Castrofeito no ocultó que será un duelo "doloroso para el deportivismo" . Vázquez afirma que para él no es un derbi: "la rivalidad del Deportivo es contra el Celta, no contra su filial". El entrenador asegura que no siente una gran presión y avisa: "si la afición del Celta considera este partido como motivo de burla, me parece un error".

El Deportivo acude a la cita como líder del campeonato con quince puntos. "Es un partido importante porque podemos irnos líderes al parón y te vas de vacaciones con buen sabor de boca. Si no ganamos tenemos que esperar casi un mes para jugar el siguiente partido de liga y serían semanas duras y difíciles.

El Celta B por su parte ha logrado ocho puntos y tras lograr dos triunfos consecutivos, la semana pasada caía con claridad ante el Compostela por cero goles a tres. Aún así, Vázquez no se fía del equipo que entrena Onésimo Sánchez: "Es un equipo que juega bien, con calidad y con descaro, pero para nosotros es uno más que viene a Riazor".

El técnico gallego del Deportivo volvió a cargar contra las altas instancias del fútbol español por la sanción impuesta a Lara, expulsado en el partido del pasado fin de semana en Pasarón ante el Pontevedra: "Ya consideré excesiva la expulsión. No me pareció en su momento, pero si encima son dos partidos... Así está escrito y no cabe casi ni recurso, hay que soportarlo. Me parece un atentado. Es ir contra el propio fútbol".