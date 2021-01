Koeman: "No tenemos que estar nerviosos por la continuidad de Messi"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que "Messi no ha tenido ninguna molestia más en el tobillo" y que, por eso, entró en la convocatoria para enfrentarse este domingo al Huesca.

"Messi está bien, se entrenó el 30 y el 31 mientras los demás tenían fiesta y está recuperado", añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en El Alcoraz.

Sobre el futuro del jugador argentino en el Barça, Koeman dijo que "en la entrevista (con Jordi Évole) dijo que no quiere tomar ya una decisión sobre su futuro y hay que respetarlo como cualquier jugador que acaba su contrato". Y añadió: "Es libre de decidir lo que él quiere y no veo que sea un problema que aún no lo haga".

Sobre la situación del equipo tras el 1-1 ante el Eibar en el Camp Nou, el entrenador azulgrana admitió que "es normal que el equipo tenga sus dudas". Según subrayó, el último partido del año no se ganó "por un tema de efectividad y de errores personales".

Aunque añadió que "el equipo tiene ganas de cambiar el chip" y está "muy cerca de conseguirlo porque los datos dicen que en muchos aspectos de los partidos" el Barça "es el mejor".

Además, no considera que la falta de efectividad de cara a portería sea un problema de un único jugador: "No es solo un problema de Griezmann, este es un problema de más jugadores, también de los centrocampistas. Por otro lado, debemos mejorar la eficacia en las jugadas a balón parado aunque no tengamos gente muy alta".

La baja de Messi ante el Eibar Koeman consideró que fue uno de los aspectos que provocó que el Barça no ganara el partido y admitió que el equipo azulgrana "tiene un poco de dependencia de Messi". Pero puntualizó que "eso pasa desde hace años porque su influencia es muy grande, ya que por algo es el número 1 del mundo".

Preguntado por si sería una decepción para él que no llegara ningún refuerzo en el mercado invernal, sobre todo después de la lesión de larga duración de Coutinho, que se une a las de Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto, Koeman explicó que "no lo sería porque es a causa de la situación económica del club".

El técnico holandés explicó que con el secretario técnico, Ramon Planes, han preparado "cómo tiene que ser el futuro del club y con quién". Y dijo que tienen "un plan, pero el nuevo presidente debe decidir".

Koeman consideró que el Barça debe reforzarse, y sin decir nombres, admitió que "hay jugadores en la plantilla que no van a tener mucho futuro".

Sobre el Huesca, el rival de este domingo, el entrenador azulgrana dijo que "aunque es el colista ha perdido mucho partidos por un solo gol y ha recibido pocos goles". Por eso aseguró que "será un rival complicado".

La rueda de prensa empezó con un mensaje de ánimo del holandés para el exjugador azulgrana Eusebio Sacristán, quien se encuentra en coma inducido al sufrir un traumatismo craneoencefálico: "Estamos pendientes del estado de Eusebio. Seguro que se va a recuperar y quiero mostrar mi apoyo a su familia y a él".