Fayçal Fajr, ex del Getafe, pasó por los micrófonos del programa Hora Azulona, programa centrado en la actualidad del equipo madrileño. El marroquí sorprendió a propios y extraños con unas declaraciones explosivas en las que cargaba duramente contra Bordalás, entrenador del conjunto azulón.

Tras reconocer que había vuelto a disfrutar del fútbol esta temporada en Turquía, comenzó a rajar sobre su exentrenador: "El año pasado era diferente, cada jugador quiere jugar y cuando no lo hace un tiempo muy largo, toda la segunda vuelta, creo que jugué contra el Real Madrid en enero y luego nada, solo entrar dos o tres veces. En el Getafe tenía el apoyo de la afición y de los compañeros, pero en ese momento yo sabía que no iba a jugar mucho. Jugamos en Copa del Rey contra el Badalona de Segunda B tres días después de ser titular contra el Real Madrid y estoy en la grada. No es solamente este partido, hablo de frente, si tengo que decir algo lo voy a decir. Eres jugador de Primera, llevas años en Francia, en España, vas a jugar contra un equipo de Segunda B y me quedo en la grada. ¿Yo no puedo aportar al equipo contra un equipo de Segunda B? Yo, que he jugado en todas las categorías del fútbol".

Fajr fue calentándose poco a poco. Asegura que volvió al Getafe tras hablar con Bordalás. Luego el técnico alicantino le falló: "Estábamos en contacto para volver hace dos veranos. Yo quería volver, no solamente Bordalás me hablaba, hablábamos los dos, estuvimos en contacto todo el año. Es normal que la gente piense que vine porque se jugaba Europa, pero no, en ese momento tuve oportunidad de irme a otro país a ganar el triple de dinero. Conocía al vestuario, conocía la manera de trabajar del entrenador y estaba como en mi casa. Tuve que volver a Francia por temas familiares y al final vuelvo, a lo mejor él pensaba que no era el mismo jugador de un año antes pero míster, no, por favor. Te respeto, has hecho un buen trabajo en el Getafe, no conoces el fútbol. No quería hablar pero es el momento de que la gente sepa el porqué. No me vas a decir que en un año que mi juego ha cambiado. ¿Dónde está ahora Bordalás el Dios? La culpa es suya", aseveraba.

El marroquí siguió dando palos al actual técnico del Getafe. Asegura que siempre juegan los mismos y que no vale de nada los entrenamientos: "Sé lo que es pelear para estar arriba, pero el entreno no vale, no hace cambios, siempre el mismo equipo y un jugador se cansa, ve que no hay cambios. Yo veo el fútbol más que él, veo todas las ligas del fútbol, muero por el fútbol. Si dejas a un jugador fuera muchos partidos la culpa es del jugador, que no quiere trabajar, es lo fácil", continuaba el marroquí.

Para finalizar, Fajr culpa a Bordalás del tremendo bajón que pegó el equipo madrileño tras el parón por el dichoso coronavirus. Según el centrocampista, Bordalás no sabe manejar un vestuario: "En el Getafe todos son buenos, todos éramos jugadores de Primera y con calidad. Pero nos quedamos fuera de Europa League por su culpa. Y no entramos en Europa por su culpa, por no saber manejar un vestuario", decía Fajr.