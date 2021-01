En el Real Madrid están que trinan con LaLiga por haberles forzado a viajar a Pamplona y haberles hecho jugar contra Osasuna en El Sadar (0-0), después del esperpento vivido el viernes por la noche en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, donde el avión que trasladó a la expedición blanca despegó con casi cuatro horas de retraso debido al temporal Filomena.

Al final el Madrid llegó a la capital navarra, adonde llegó bien entrada la madrugada, y el partido contra Osasuna se acabaría disputando —bajo una intensa nevada a lo largo de los 90 minutos— gracias al arduo trabajo de los operarios del club rojillo. "En primer lugar me gustaría agradecer a la gente de Osasuna por lo que hicieron con el campo", dijo el guardameta Thibaut Courtois tras el empate en El Sadar, para arremeter a continuación contra LaLiga. "Pero siento mucho que LaLiga nos haya hecho esto. Sabemos cuáles fueron las condiciones. Claro, podríamos jugar, pero despegamos de una pista congelada y ahora no podemos volver a casa. Somos humanos, y esto es solo un espectáculo", apuntó el cancerbero belga.

"Hicimos lo que pedimos. Si no hubiéramos venido (a Pamplona), habrían recibido tres puntos de nosotros. Pero no creo que sea seguro, no somos títeres que siempre tienen que jugar", lamentó Courtois. "Hicimos un esfuerzo hoy, pero debemos pensar en viajes como éste y la logística necesaria para volver a casa", añadió.

Zidane: "No ha sido un partido de fútbol"

En la misma línea que el portero se mostró el técnico madridista, Zinedine Zidane, asegurando que el duelo ante Osasuna "no ha sido un partido de fútbol" y que debió "haberse aplazado" por las condiciones meteorológicas debido al temporal Filomena. "Lo hemos vivido mal", indicó Zidane al ser preguntado por estos dos días.

"Las condiciones eran muy complicadas. Esta fue nuestra sensación después de todo lo que ha pasado estos días. No sabemos cuándo vamos a volver a Madrid, son condiciones complicadas. Repito, no ha sido un partido de fútbol, pero nos tenemos que aguantar. Vamos a olvidarlo y a pensar ya en el jueves (semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao en La Rosaleda de Málaga)", apuntó.

"No son excusas, todo el mundo lo que quiere ver es un partido de fútbol y hoy las condiciones no eran buenas. Es la sensación de todos, el campo no estaba bien. Ni las quejas del avión, ni nada, me refiero al partido de fútbol sobre todo. Hoy no se reunían las condiciones para jugar, pero es lo que hay".

Además, Zizou no quiso pronunciarse al ser preguntado si creía que habían sido perjudicados por LaLiga. "No me voy a meter en estas cosas, nosotros jugamos porque nos dijeron de jugar, pero en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto. Acabo de decir lo que pienso y el resto de cosas son el pasado. No sabemos qué haremos ahora. Ahora hay que recuperarse y pensar ya en el jueves", zanjó.

Kroos: "Estaba igual para los dos"

Más comedido en sus declaraciones se mostró Toni Kroos. El alemán, que jugó su partido número 300 con el Real Madrid, decía que la nieve o el frío no eran excusas para empatar. "No hay excusas del campo, hemos jugado los dos. No fue por el campo. Perdimos rápido el balón arriba, el espacio era más por los laterales que arriba. Controlamos y no lo hicimos tan mal, pero ha faltado algo arriba para ganar el partido", apuntó.