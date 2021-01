Laporta mete presión y destapa el desastre culé: "Las consecuencias pueden ser irreversibles"

Joan Laporta, el gran favorito para convertirse en el próximo presidente del F.C. Barcelona, ha comparecido ante los medios para reclamar que las elecciones se celebren el próximo 24 de enero. Tras registrar 7.000 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en Cataluña, las autoridades valoran aplazar las elecciones a la presidencia del Barcelona. Laporta lanza un serio aviso. Si las elecciones no se celebran hasta mayo o junio, el conjunto azulgrana podría tener graves problemas para cerrar el ejercicio económico. La deuda es brutal y Laporta mete presión. Ha pedido que las autoridades permitan celebrar los comicios a toda costa, ya que no ve ningún problema para que se realicen de forma segura:

"Si se adoptan excepciones para ir a trabajar, se pueden adoptar para ir a votar. Un país que puede ir a trabajar, puede ir a votar. Se deben hacer las excepciones que haga falta. Hay el certificado de autorresponsabilidad que, junto con el carnet del Barça, podría servir para ir. Los comicios se pueden celebrar perfectamente y con todas las medidas sanitarias y de fomento de la participación".

Laporta mete presión: "El Barça no puede esperar más, estamos perdiendo oportunidades de oro como el mercado de enero y empezar a aplicar un plan de choque para revertir la situación económica. El Barça está sin las cuentas de la 19-20 aprobadas y sin presupuesto de la 20-21. Este desgobierno no se puede permitir y hemos de hacer todo lo necesario para que se celebren. Si las elecciones no se celebran hasta mayo o junio, las consecuencias pueden ser brutales e irreversibles. No hay razones objetivas, de ningún tipo, que desaconsejen la celebración".

Laporta, que presentó este lunes 10.257 firmas de apoyo a su candidatura, la cantidad más elevada de los cuatro que han pasado el corte, da gracias a los socios por su confianza: "Gracias a todos los socios que nos han dado su confianza con su firma. Hemos demostrado que trabajando, y trabajando bien, se pueden conseguir los objetivos que nos fijamos. Creo que hemos superado el objetivo fijado".