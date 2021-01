Sergio Ramos no levanta cabeza y Odegaard está a un paso del Arsenal

Sergio Ramos no ha comenzado nada bien el 2021. Además de echarle un pulso en público al Real Madrid -su hermano y agente René Ramós mete presión al conjunto merengue a través de las redes sociales- por el tema de su renovación -no acepta la oferta que le ofrece Florentino Pérez-, el central de Camas está teniendo distintos contratiempos que le hacen perderse partidos. Ante el Celta no jugó al padecer problemas estomacales que aparecieron, curiosamente, después de la cena de Nochevieja. Volvió ante Osasuna, pero se perdió el duelo copero ante el Alcoyano. Tampoco estará ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (sábado 21h), en este caso por unas molestias que arrastra en su rodilla izquierda y que le han impedido entrenar junto al resto del grupo toda esta semana.

Cae Fede Valverde

No está teniendo nada de suerte esta temporada Fede Valverde. Comenzó bien la temporada, pero en noviembre, tras la derrota en Mestalla ante el Valencia, todo se torció. El Pajarito sufrió una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha, que le tuvo un mes en el dique seco. El uruguayo, que regresó a la titularidad en el partido de Copa del Rey ante el Alcoyano, acabó el partido tocado. Tras realizar trabajo de recuperación el jueves, las molestias no remitían, por lo que este viernes se le ha realizado una resonancia magnética que ha mostrado una lesión muscular, una rotura en el aductor largo de la pierna derecha que le tendrá entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego.

El que tampoco estará ante el conjunto vitoriano será Carvajal. El 'Jabalí de Leganés' volvió a entrenarse con el grupo y ha superado las molestias musculares que padecía, pero los servicios médicos prefieren no forzar por lo que se cae de la convocatoria y no viaja a Vitoria.

El brasileño Rodrygo Goes Nacho Fernández completarán las ausencias del Real Madrid para el duelo ante el Alavés.

Odegaard, a un paso del Arsenal

Martin Odegaard se ausentó nuevamente del trabajo de grupo, ejercitándose en solitario en el interior de las instalaciones de Valdebebas, a la espera de recibir luz verde a la cesión que ha solicitado al club. El Arsenal es el mejor colocado a día de hoy para llevarse al noruego y la cesión podría cerrarse este mismo viernes.

Las excelentes relaciones de Juni Calafat con el conjunto londinense han inclinado la balanza a favor de los Gunners y la Real se queda sin Martin. El Madrid ve con buenos ojos el salto a la Premier del noruego que se marchará cedido sin opción de compra hasta el 30 de junio.