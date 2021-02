Enganchón de Víctor Font y Gerard Piqué en las redes sociales

Víctor Font intentó aprovechar unas palabras de Gerard Piqué en una entrevista con el famoso streamer Ibai Llanos para hacer campaña electoral y terminó escaldado.

Font aprovechó unas palabras de Piqué en las que animaba al socio a votar e instaba a mirar hacia el futuro del F.C. Barcelona. El actual candidato tuiteo: "Toca mirar al futuro. El pasado solo sirve para aprender de los errores". El central catalán no permitió que uno de los candidatos jugará con su imagen y sus declaraciones y mandó un mensaje público a Font: "Víctor, con todo el respeto, estas palabras no tienen nada que ver con lo que intentáis transmitir en este tweet. Os pido que lo eliminéis y que no uséis mi imagen para vuestro beneficio. Gracias".

Víctor, amb tot el respecte, aquestes paraules no tenen res a veure amb el que intenteu transmetre en aquest tweet. Prego que l’elimineu i que no utilitzeu la meva imatge pel vostre benefici. Gràcies. — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 5, 2021

El tuit de Piqué generó un tremendo revuelo en Twitter por lo que Font no tuvo más remedio que dar marcha atrás, pedir disculpas a Piqué y borrar el tuit: "Gerard, hemos usado esta reflexión tuya porque va en nuestra línea de pensamiento. En ningún momento hemos querido crearte un problema. Lo eliminamos. Esperamos volver a verte sobre el campo muy pronto. Un abrazo".

Piqué dio carpetazo al asunto con un escueto "Gracias".