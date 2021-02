Bordalás carga contra Lopetegui: "No ha tenido humildad para disculparse y su comportamiento fue inaceptable"

José Bordalás pasó por rueda de prensa en la previa del duelo ante el Real Madrid. El técnico azulón volvió a tirar un dardo a Lopetegui después de lo sucedido en el Pizjuán, cuando el técnico del Sevilla se fue a por el del Getafe tras la brutal entrada de Djené sobre Ocampos que terminó dejando K.O al argentino: "La verdad es que no lo entiendo en absoluto y menos viendo los insultos y la falta de respeto hacia mi, el Getafe y el equipo. Podemos entender el enfado pero nunca ese comportamiento, es inaceptable".

Bordalás recuerda como vivió su expulsión del Pizjuán: "Mi expulsión es totalmente injusta porque en gesto de buena voluntad y profesionalidad fui a acercarme a Ocampos a ver como estaba y preocuparme y me encuentro con esa avalancha de insulto y falta de respeto".

Sobre si ha hablado con Lopetegui tras lo sucedido, el técnico alicantino cargó de nuevo contra Julen: "No, la verdad es que no he hablado con él, me hubiera gustado que hubiera descolgado el teléfono y se hubiera disculpado conmigo, es lo que yo hubiera hecho. Entiendo que pueda estar caliente y enojado. Cuando se comete un error hay que tener la humildad suficiente para llamarme y disculparse".