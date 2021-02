Mauro Silva vuelve a dar calabazas a un Deportivo en plena combustión

El Deportivo de la Coruña atraviesa el peor momento de su historia. Fuera de los puestos de ascenso a Segunda, su viabilidad futura pende de un hilo. Abanca, el dueño del club, decidió tomar una drástica decisión tras el último batacazo del conjunto coruñés (perdió 2-0 en O Vao ante el Coruxo).

Tras el adiós de Fernando Vázquez, que fue sustituido por Rubén de la Barrera, desde la entidad bancaria apuntaron más alto. Directamente al palco. Siete de los ocho miembros del Consejo de Administración, encabezados por el presidente Fernando Vidal, se vieron obligados a presentar su dimisión. Abanca, que posee el 70% de las acciones del club, no aguanta más y decide poner a hombres de su confianza al mando de un equipo que va a la deriva.

Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de La Coruña, es el nuevo presidente del Deportivo. Coucerio estará acompañado por Eduardo Blanco, Carlos Cantó, Emma Lustres y David Villasuso, el único miembro del anterior Consejo de Administración que continúa en el club, ya que estaba ligado a Abanca.

Abanca justificó el despido de la anterior directiva asegurando que pretenden profesionalizar el club con "miembros muy enfocados en la gestión deportiva y empresarial, con una trayectoria muy destacada en los ámbitos público y privado".

El nuevo proyecto, además de empresarios de traje y corbata, necesita de una cabeza visible que este ligada con el mundo del fútbol y en especial, con el Deportivo. Desde Abanca pensaron en Mauro Silva. Ídolo en La Coruña. Sin embargo, el brasileño ha vuelto a rechazar al equipo de sus amores.

El que fuera internacional con la selección brasileña, que ganó la Liga, dos Copas y tres Supercopas con el conjunto blanquiazul, reconoció en sus redes sociales que Abanca contactó con él para que se sumara al nuevo proyecto del Deportivo:

"Todos conocéis bien mi amor, cariño y gratitud por lo mucho que el Deportivo y esta ciudad me han proporcionado. Trece años de mi vida los dediqué íntegramente al club. En los últimos días, el accionista mayoritario del Deportivo ha mantenido conversaciones conmigo para conocer mi disponibilidad de colaborar en el proceso de reestructuración del club", explica.

El brasileño tira de excusa, asegurando que "por ocupar el puesto de vicepresidente electo en la Federación Paulista de Fútbol y por vivir en Sao Paulo (Brasil)", no está "en condiciones de participar en la gestión del Deportivo". "En cualquier caso, me he puesto a su disposición para ayudar desde la distancia en lo que sea posible y beneficioso para el club por el que siento pasión y una inmensa gratitud. ¡Seguiré animando al club para que consiga pronto el éxito y la recuperación!", escribe.

Es la segunda vez que Mauro rechaza formar parte de la estructura del conjunto gallego después de que hace un par de años el CEO de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, intentara que el exfutbolista encabezara una candidatura.