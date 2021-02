El polémico agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha concedido una amplia entrevista a Goal en la que analiza la situación del jugador galés y en la que insiste en el trato injusto que se le ha dado a su representado durante su última etapa en el Real Madrid. Bale, que está cedido en el Tottenham y tiene un año más de contrato con el conjunto merengue, no está luciendo lo que debería en los Spurs.

Sobre la relación con el Real Madrid, Barnett considera que con el tiempo la gente se dará cuenta de lo que hizo el galés con el Real Madrid: "Tengo una muy buena relación con el Real Madrid. Creo que con el tiempo la gente se dará cuenta de lo importante que ha sido Gareth Bale para el Real Madrid, de lo mal que lo trató la afición cuando deberían agradecerle todos los días de su vida lo que ha conseguido para el club. Es una situación ridícula de la que los madridistas deberían avergonzarse".

Sobre si considera que Bale pudo hacer algo más para mejorar la relación con la afición merengue: "No tiene que hacer nada, habla en el campo. Es un futbolista, esa es su responsabilidad. Su responsabilidad no es ser amigo de la afición. Hizo todo correctamente en el campo y se portó increíblemente bien con el club. Nunca dijo nada malo y ganó muchísimas cosas; varios de los grandes goles en la historia del Real Madrid son de Gareth, así que creo que cuando miren atrás verán lo idiotas que han sido con él".

Barnett lanza un dardo a la prensa: "Algunos periodistas de algunos periódicos deberían hacer mejor su trabajo, investigar más, averiguar lo que es correcto y no lo que creen que es correcto. Los periodistas deportivos de algunos periódicos, no todos, son muy limitados y necesitan mejorar. Probablemente usted sea muy bueno, pero puedo hablar por Gareth de que los estándares del periodismo con respecto a él son muy pobres".

Su más que posible regreso al Madrid la próxima temporada: "No sería un problema. Tienen que decidir si le necesitan de vuelta, si puede jugar para el Madrid y todo eso. Pero intuyo que debe preguntarle a Mr. Zidane si le quiere, aunque no lo creo. No sé lo que piensa sobre ello".

Barnett considera que Bale terminará luciendo en el Tottenham: "Lucirá, ya veréis. No han jugado lo suficiente. Tenemos que esperar y ver qué pasa, todavía queda mucha temporada".

Si Bale prefiere Londres a Madrid: "También ama Madrid, que es una ciudad maravillosa para vivir. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Es muy pronto, estamos en febrero".

Barnett quita importancia al enfado de Mourinho con Bale por el famoso mensaje en Instagram del galés: "Tiene derecho a decir su opinión, puede decir lo que quiera. A Gareth no le importa, sabe su propia opinión y habla por él. Tienen buena relación, no hay ningún problema. Son los periodistas los que crean los problemas, pero entre ellos no los hay".