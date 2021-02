Rivaldo apoya a Laporta y suelta una bomba

Rivaldo, el ex del Barcelona, anunció su apoyo público a Joan Laporta en las próximas elecciones del club, argumentando que el club necesita "un presidente fuerte que lo devuelva a su lugar. Por eso yo apoyo a Laporta", ha afirmado en una entrevista concedida a su patrocinador, la casa de apuestas Betfair.

El brasileño dio un amplio repaso a la actualidad del conjunto azulgrana:

¿Por qué apoya a Laporta?

"Sí, declaro públicamente que lo apoyo porque creo que el club necesita la figura de un presidente fuerte que sea capaz de devolver al club donde pertenece, a luchar y reclamar el espacio que siempre tiene que ocupar".

Ve a Messi fuera del Barcelona

"Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou", afirmó. Para justificar que el Barça no puede dar a Messi "la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", insistió.

Imposible remontar ante el PSG

"No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta".

Descarga de culpas a Messi

"Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi...".

¿Se equivocó Koeman al poner a Piqué?

"Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo".

Poca plantilla

"El Barça no puede rotar cuando no están los mejores, no tiene plantilla. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y, sin embargo, sacaron un once potentísimo".