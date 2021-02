Kroos, sobre el posible fichaje de Alaba: "Para jugar en el Madrid se necesita algo más que calidad”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, habló sobre el posible fichaje de su excompañero en el Bayern, David Alaba. En una entrevista concedida a Sky Alemania, Kroos considera que para jugar en el Madrid no solo se necesita calidad, cuando le preguntan sobre una hipotética adaptación del defensa austriaco.

"Ya leí el nombre de David Alaba relacionado con el Real Madrid, pero no tengo ningún tipo de información al respecto. Aquí se necesita algo más que calidad, ser capaz de manejar muchas situaciones. Si eres fijo en el Bayern, definitivamente tienes la calidad para jugar en el Madrid, eso está claro y veremos qué pasa al final"

Kroos no da pistas sobre el futuro de Alaba: "El problema es que no juego con él desde hace casi siete años, así que para mí es difícil decir cómo piensa",

El centrocampista germano habla también sobre la polémica que existe en su país por la ausencia de las últimas convocatorias de la selección de pesos pesados como Hummels, Boateng y Müller, descartados por Löw hace meses.

"Soy bastante cohibido porque, en primer lugar, soy jugador de la selección, en segundo lugar, no tengo que tomar una decisión y, en tercer lugar, he jugado con ellos durante muchos años. Si nos atenemos a lo que dice la prensa, tendríamos una selección diferente tras cada jornada de la Bundesliga, y todo el mundo sabe que no funciona. Creo que al final hay que planificar con un poco de antelación. Ahora me pregunto si el plan del entrenador ha funcionado como él quería. Ahora tiene que decidir qué es lo mejor para el próximo torneo".