El primer debate electoral entre los tres candidatos a la presidencia de Barcelona evidenció las diferencias entre ellos, especialmente entre el expresidente Joan Laporta y Víctor Font, con quien se enfrentó por el proyecto deportivo; y también con Toni Freixa por las listas de espera de socios sin abonos.

Durante 111 minutos, en el primer debate entre los tres que acogió Barça TV con motivo del Congreso Mundial de Peñas, los aspirantes coincidieron en que el Barça no será SAD, en que los mandatos tienen que reducirse a cuatro años (seis en la actualidad) y en la necesidad del Espai Barça (nuevas instalaciones).

Laporta, que aparece en las encuestas como máximo favorito a regresar a la presidencia del club donde ya estuvo durante 2003 y 2010, fue el eje del debate y atacó a Font por su proyecto deportivo.

"Hemos explicado la estructura deportiva y cómo va a hacerse: Jordi Cruyff como director deportivo con Tito Blanco; y Xavi Hernández como general mánager. Que las otras candidaturas expliquen quién y cómo", dijo Font.

Laporta criticó que Font no conoce el mundo del fútbol o bien no conoce a esas personas: "Los proyectos no se hacen en un powerpoint poniendo nombres. Dices que has trabajo mucho, pero no debes haber trabajado muy bien, porque has tenido varios desmentidos y no haces más que rectificar".

Font y Laporta también protagonizaron otro momento de tensión, cuando el empresario de Granollers aseguró que "un expresidente no se debería volver a presentar", mientras que Laporta y Freixa tuvieron un momento de tensión cuando hablaron del pasado.

Se vivió cuando hablaron de la lista de espera de socios sin abono. Freixa, como miembro de la directiva de Sandro Rosell (2010-15) que activó una Acción de Responsabilidad Social contra la directiva de Laporta, recordó que el equipo de Rosell fue quien la activó la lista de espera.

"Quítate la amargura y el rencor cuando hablas de nosotros. dejamos el mejor Barça de la historia, si no te gusta...", dijo Laporta. Freixa le respondió: "Jan, no te enfades. La lista de espera estaba parada".

Por bloques, y por orden alfabético no de intervención, esta es la opinión sobre las diferentes cuestiones

Espai Barça

Font: "Hay que aprovechar lo que se ha hecho bien, pero hay que hacerlo con conocimiento. La decisión tiene que ser la mejor, porque es elegir una nueva casa en los próximos 50 años. Queremos explicar de forma transparente este proyecto, hacer un referéndum con voto electrónico para empezar las obras lo más rápido posible. No improvisamos ni decimos que vamos a Montjuic"

Freixa: "El club ha trabajado mucho y muy bien. Se han hecho las modificaciones urbanísticas necesarias. Contamos con el plan de financiación, la licencia se expedirá antes del verano y no hay que perder más tiempo, el Barça tiene que tirar adelante este proyecto ya. Tenemos el dinero y el plan de financiación".

Laporta: "Hay que saber el coste. Conceptualmente no está mal, pero hay que tener acceso a la letra pequeña y hay que ver cómo pagarlo. Este es el proyecto más emblemático de los próximos años. Lo que haremos es intentar jugar en el estadio, pero habrá momentos (como en la instalación de la cubierta) que no podemos continuar allí. Apostamos por referéndums telemáticos para decidir al respecto".

Aumento de los abonos

Font: "Irá ligado a la fidelización de los socios. A partir de la temporada próxima, los 2.000 primeros en la lista de espera, tendrán abono directo. Durante el mandato, 5.000 más tendrán abono. Hay que usar la tecnología para evitar la reventa. En los desplazamientos, se tiene que producir una bilateralidad con otros clubes. Los precios populares, ya los tenemos".

Freixa: "Nuestro club es social y popular. Tenemos otras vías de ingresos que no son los socios. No subiremos ni el carné ni los abonos. El incremento de los abonos debe ser materia de la asamblea. Queremos más barcelonistas en el estadio".

Laporta: "Tenemos una lista de espera de abonados de 12.415. Siempre hemos tenido los precios más bajos del mercado futbolístico de elite e intentaremos mantenerlos".

Participación de los socios en el club

Font: "Los socios deben ser tratados como propietarios de la institución, que participen mediante consultas vinculantes y no vinculantes en los nombres de las instalaciones, modelos de las camisetas, retirar un número... Habrán reuniones trimestrales con los socios".

Freixa: "El voto telemático ya está contemplado en los Estatutos, como también las consultas. No se ha incluido el voto electrónico por un tema de la Generalitat. Las asambleas deben tener más participación y tenemos propuestas para ello".

Laporta: "Facilitar la participación en las asambleas, promover la participación mediante reférendums telemáticos (modelo camisetas). Más interacción entre socios y clubes, acuerdo con una compañía de gobernanza digital. Personalización de servicios".

¿Nuevos socios?

Font: "Abrir la posibilidad de ser socios a todos aquellos que lo deseen. Hay que prever situaciones de futuro y es lo más relevante son los derechos que puedan tener. Durante los 3 primeros años, tendrán algunos derechos (voto, consultas, beneficios para socios)".

Freixa: "Viví 'El gran repte' (idea de Laporta para crecer en número de socios) y vivimos episodios como aquella final de Roma con grandes peticiones de entradas. El carné de socio tiene que recoger la antigüedad, porque ser socio del Barça es un orgullo y tiene un valor añadido, no cualquiera puede ser socio. Acabas confundiendo al socio con un cliente".

Laporta: "Abriremos la posibilidad de que puedan ser socios a cualquiera en todo el mundo. Es bueno para la entidad. Son momentos delicados. Hemos pensado dar incentivos en cuanto a la venta de entradas y desplazamientos".

El papel de las socias en el club

Font: "Más del 25% son socias, pero no se sienten interpeladas. La diversidad hace que los proyectos sean mejores. Hemos convencido a cinco mujeres (13 en toda la historia del club) para darles voz en mi equipo directivo. Tenemos un plan económico para tener equipos femeninos, no solo en fútbol. Asegurar que en los órganos de gobierno tengan representación".

Freixa: "El papel de la mujer en el club es activo y exitoso. Tenemos un equipo profesional de fútbol (femenino) que es el orgullo de todos. Se puede extender a otras secciones. Las mujeres participan más en el club que los hombres en las elecciones. Llevamos cuatro mujeres en nuestra candidatura. El camino y nuestro compromiso es este".

Laporta: "Promoveremos que las mujeres se hagan socias e ir avanzando en la paridad (30% ahora). En el club hay paridad en cuanto a empleados, pero hay un techo de cristal, porque no están representadas en los cargos ejecutivos. Estuve muy orgulloso cuando nombre a la primera directora general (Anna Xicoy) y a Marta Segú, directora general de la Fundació. En el tema del fútbol femenino, se ha hecho buen trabajo últimamente, pero lo recuperamos nosotros".