Duras declaraciones del presidente del Extremadura: "No quiero ni venderlo, que desaparezca"

Duras declaraciones del presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, a Radio Marca: "Tengo el cien por cien de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación, que el Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia, es lo más correcto que pase esto".

Esta sorprendente declaración llega después de que todos los futbolistas de la primera plantilla y el cuerpo técnico hayan hecho público un comunicado para denunciar que no se está pagando al día sus nóminas desde el inicio de esta temporada. Califican la situación como "grave", ya que "tampoco ahora nos van a poner al día, tal y como se nos transmitió varios meses atrás", según indican en el comunicado.

La plantilla asegura que los problemas económicos llegan de la anterior directiva, pero que la situación no ha cambiado con la actual y temen por "el evidente riesgo de liquidación del club y las consiguientes sanciones federativas que pueda acarrear dicho desenlace".

El plantel y el cuerpo técnico del conjunto extremeño aseguran que Manuel Franganillo se comprometió a solucionar la situación del club "pero nunca ha llegado ese día. Hay compañeros que se han visto obligados a pedir dinero a otros para comer y cubrir sus necesidades más básicas", afirman.

El Extremadura no ha podido realizar fichajes esta temporada, ya que tiene más de 17 denuncias por impagos de la temporada pasada. Los jugadores, no aguantan más y exigen "que dejen de engañarnos, cumplan con su palabra y paguen todo lo que nos deben hasta la fecha".

La respuesta a este comunicado por parte del actual propietario ha sido contundente y no invita al optimismo: "Esta liquidación me va a costar más de 2 millones de euros. Me ha fallado gente del club. He perdido la ilusión por un club que fundé en el 2007. Les di mi palabra a los jugadores y la he incumplido. Hoy les iba a ingresar el dinero. Automáticamente, no quiero saber nada del fútbol, además no quiero ni vender, que desaparezca el club".