Tropiezo del Real Madrid que le aleja de la cabeza, en vísperas del derbi contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Los blancos no han podido pasar del empate (1-1) ante una Real Sociedad que, después de verse superada en la primera parte, reaccionó a la perfección tras el paso por vestuarios. De hecho, fueron los donostiarras los que se adelantaron en el marcador con el gol de Portu al comienzo de la segunda mitad, mientras que Vinicius establecía la igualada en el minuto 88.

El equipo de Zidane ve cortada así una racha de cinco victorias consecutivas –incluyendo la conseguida ante el Atalanta en Champions– y se queda a cinco puntos del Atlético con un partido más. La Real Sociedad, por su parte, se asienta en la quinta posición de la tabla y siguen sin perder en Liga desde el pasado 9 de enero, cuando cayó por 3-2 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Un punto que puede dejar buen sabor de boca en las filas donostiarras tras su reciente eliminación en la Europa League a manos del Manchester United.

El Madrid, mejor en la primera parte

Atractiva propuesta futbolística esta noche en Valdebebas, con dos equipos dispuestos a tener el balón. El inicio resultó más igualado, con posesiones largas para la Real. De hecho, la primera llegada fue de Gorosabel, con un disparo desde el pico del área que no inquietó a Courtois. Pero el Madrid, con Modric y Kroos como faros del juego, no tardó en reaccionar y enseguida puso la réplica con una buena ocasión del croata desbaratada providencialmente por Le Normand.

La firma fue de Modric pero la jugada también tuvo como gran protagonista a Isco, que parece asentarse en el once blanco tras su buen papel en Bérgamo ante el Atalanta. El malagueño dejó buenas sensaciones sobre el césped de Valdebebas para callar a sus críticos, especialmente en una primera mitad en la que el Madrid fue mejor que su rival. Hace apenas un par de semanas parecía estar más fuera que dentro del club, pero ahora mismo se presenta como un jugador recuperable para la causa. Otra cosa será que Zidane siga dándole continuidad cuando vuelvan Benzema y Hazard.

El Madrid, que se hizo con la posesión del balón para no sufrir sobresaltos, siguió llegando con peligro al área de Álex Remiro y las mejores ocasiones las tuvieron Mariano, sorprendente titular esta noche, con un cabezazo al larguero y Asensio –algo mejor hoy el balear que en el último encuentro en Italia–, con un disparo que Le Normand desvió a córner. Fueron los mejores momentos en la primera parte de un Madrid donde también apareció Lucas Vázquez con sus peligrosas incursiones por el costado derecho.

Antes del descanso, Isak quiso echarse a los suyos a la espalda. El sueco, que llegaba en racha tras haber visto portería en los seis últimos encuentros, quiso sorprender al contragolpe con su velocidad, pero se vio frenado en el primer acto por la sólida defensa blanca. La réplica la puso Modric poco después: caño a Oyarzabal y derechazo desde fuera del área que obligó a Remiro a emplearse a fondo para evitar que el 1-0 subiera al marcador. Sin goles se llegó al descanso en el Di Stéfano.

Vinicius salva un punto en el 88’

La película cambió tras el paso por vestuarios porque la Real salió mucho más enchufada y encerró en su área a un Madrid con muchas dificultades para salir con la pelota jugada. Los blancos se convirtieron en un equipo muy largo, con los delanteros presionando muy arriba y la defensa atrás. Y esos espacios los aprovechó la Real para hacer mucho daño. Tanto que en el 54’ llegó el primer gol del partido. Lucas Vázquez se quedó fuera de su posición y Monreal se encontró con una autopista por la banda izquierda. El navarro puso la pelota hacia el segundo palo, donde apareció Portu, anticipándose a Mendy, para conectar un cabezazo inverosímil y sorprender a Courtois.

Pudo ser peor porque, sólo tres minutos después, Isak no llegó a rematar de milagro en boca de gol un centro de Portu desde la derecha, aprovechando la falta de entendimiento de Nacho y Courtois. Acto seguido, Kroos buscó sorprender con un golpeo desde fuera del área que se marchó desviado. No tardó en reaccionar Zidane al cambiar por completo la delantera: metió en el campo a Hugo Duro, Vinicius y un Rodrygo que reaparecía en los terrenos de juego dos meses y medio después de su lesión muscular. Los blancos ganaron presencia en ataque con ese triple cambio, aunque la primera ocasión la tuvo el omnipresente Casemiro con un testarazo, a centro de Lucas Vázquez, que no encontró portería por muy poco.

El mediocentro brasileño volvió a tenerla de cabeza, de nuevo a centro de Lucas, y también lo intentó Hugo Duro con la testa, con un remate muy forzado en el segundo palo. La Real perdió a su goleador, Portu, por problemas musculares –en su lugar entró Barrenetxea–, mientras que Zidane metió en el campo a Fede Valverde, otro que reaparecía, por un Modric que acabaría diluyéndose sobre el césped.

El Madrid se quedó sin ideas y apenas consiguió crear verdadero peligro –alguna aparición esporádica de Vinicius y un remate muy mordido de Kroos– hasta que lo intentó Rodrygo con un disparo duro y raso que rozó el palo. La Real pasó a encerrarse con un 5-4-1. Parecía tener más o menos controlada la situación el equipo txuri-urdin hasta que en el 88’ apareció Vinicius para firmar el 1-1. Hugo Duro no llegó a rematar el centro de Lucas Vázquez, pero sí lo hizo el brasileño para mandar la pelota al fondo de las mallas. El cuadro blanco buscó la remontada y por poco no la consiguió Duro, rematando en el segundo palo el centro de un Nacho que protagonizó una acción espectacular. De nuevo el central madrileño sumándose con poderío al ataque. Los de Zidane se quedaron sin tiempo, pero al menos el gol de Vini sirve para evitar males mayores. Eso sí, ya no podrán ser líderes tras el derbi por culpa de este pinchazo que vuelve a dejar dudas antes de la visita al Metropolitano.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric (Valverde, m.76), Casemiro, Kroos; Asensio (Rodrygo, m.61), Mariano (Hugo Duro, m.61) e Isco (Vinicius, m.61)

Real Sociedad, 1: Remiro; Gorosabel (Sagnan, m.82), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Silva (Aihen Muñoz, m.86); Portu (Barrenetxea, m.72), Isak (Carlos Fernández, m.82) y Oyarzabal

Goles: 0-1, m.54: Portu; 1-1, m.88: Vinicius

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Gorosabel (m.76), de la Real Sociedad

Incidencias: Partido de la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano a puerta cerrada