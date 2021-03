Así es el príncipe de Johor: el excéntrico multimillonario que ya habla como nuevo dueño del Valencia

"No soy un hombre de negocios, soy un príncipe. El dinero no me motiva. La gloria y hacer historia, sí. No es un secreto que amo el fútbol". Son palabras del joven malasio Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar ibni Sultan Ibrahim Ismail (sí, han contado bien, son 12 nombres), más conocido simplemente como Tunku Ismail. O también como TMJ, abreviatura del título Tunku Mahkota Johor (Tunku, príncipe de Johor).

El príncipe de Johor es el hijo mayor del sultán Ibrahim Ismail y heredero al trono del estado más meridional del sector peninsular de Malasia. Tunku Ismail acaba de colocarse en primera línea tras declarar abiertamente su interés por comprar el Valencia CF e, incluso, hablar sin tapujo alguno como próximo propietario de la entidad de Mestalla.

Lo cierto es que este joven malasio, que cumplirá 37 años el próximo 30 de junio, tiene capacidad económica de sobra para comprar un club como el Valencia y no oculta su poderío económico, con una fortuna familiar valorada en 750 millones de euros según la revista Forbes.

Amigo íntimo de Peter Lim

Todo apunta a que Tunku Ismail será el encargado de la gestión y el control del conjunto ché tras llegar a un acuerdo con el magnate singapurense Peter Lim, 30 años mayor que él y que es amigo íntimo suyo. De momento, entre los planes de Lim no está vender el Valencia, pero sí ha abierto la puerta al príncipe de Johor para convertirse en socio capitalista no mayoritario. Una alianza con la que pretendería dar un impulso al club con proyectos estancados como el Nuevo Mestalla.

Recelo en Valencia

En la capital del Turia miran con recelo al príncipe de Johor tras lo ocurrido durante estos últimos años con Peter Lim, que en octubre de 2014 adquirió el 70% de las acciones del Valencia, por un valor de 94 millones de euros, al pagar la deuda de la Fundación con Bankia tras diez meses de negociaciones, aunque ya empiezan a asumir que la entidad no tardará en cambiar de manos.

Dueño de un club en Malasia

"Soy muy apasionado. No soy nuevo en el fútbol, he creado un club —el Johor Darul Takzim Football Club, más conocido por sus siglas (JDTFC) o simplemente como Johor Tigers— que ha pasado de estar luchando por evitar el descenso a ser un campeón dominador. Hemos ganado 16 títulos en ocho años. Somos los más grandes en el sudeste asiático y uno de los más grandes de Asia", presume el príncipe de Johor. "Quiero expandir mi imperio, abrir mis alas e ir a por nuevos retos. No soy alguien que cambie el logotipo (escudo) o la tradición de tu club. Soy de la realeza. No soy un hombre de negocios, sino que estoy aquí por la gloria, el éxito y la historia", apunta Tunku Ismail.

Amante del fútbol y los caballos

Pero, ¿quién es el príncipe de Johor? Se trata del mayor de los cinco hijos del sultán Ibrahim Sultan Iskandar, que heredará el trono de Johor, uno de los 13 estados en los que se divide Malasia. Casado y con tres hijos, este joven de 36 años no oculta su fortuna a través de sus redes sociales. No hay más que ver su cuenta oficial en Instagram para observar sus palacios, su helicóptero dorado, sus coches de lujo, su lancha, su moto acuática o cómo posa con el uniforme militar y también cómo maneja armas como un miembro más del ejército de su país.

Amante del fútbol y de los caballos, juega al polo y es presidente de la Federación de fútbol de su país. Es muy amigo de Peter Lim y del poderoso representante de futbolistas portugués Jorge Mendes, además de haberse dejado fotografiar en varias ocasiones con jugadores de la talla de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Es dueño del Johor Tigers, que milita en la Super Liga Malaya, y en el que llegó a jugar el exvalencianista Pablo Aimar. Su relación con Lim es muy estrecha, hasta el punto de compartir juntos las celebraciones más personales (cumpleaños, fiestas de los hijos...) y por supuesto viajes a Valencia y también expediciones del Valencia CF al sudeste asiático.

Así, en verano de 2016, varios futbolistas del conjunto ché como Jaume Doménech, Santi Mina, Javi Fuego, Paco Alcácer o Matt Ryan, entre otros, viajaron a Malasia para participar en un entrenamiento con los Johor Tigers. Quedaron impresionados con la ciudad deportiva del equipo malasio, que cuenta con un campo de fútbol de césped artificial y otro anexo más pequeño que en verano se cubren completamente para refrigerarse con aire acondicionado debido a las altas temperaturas y la humedad existentes en el estado de Johor.

La excentricidad por bandera

Permanentemente rodeado de guardaespaldas, a Tunku Ismail le gusta mantener las distancias y recibir un trato casi reverencial. Según desveló la Cadena SER, en un viaje al que fue invitado a Barcelona rechazó una lujosa suite que cuesta 10.000 euros la noche porque simplemente no era de su agrado.

Entre sus caprichos más ostentoso hay un avión Boeing 737, pintado en color dorado y valorado en 90 millones de euros —tiene capacidad para 30 pasajeros y varias cocinas, así como salones y duchas, entre otras comodidades—, o la propiedad de más de 300 coches de alta gama de marcas como Rolls Royce, Aston Martin, Bentley o BMW. Pero, de todos ellos, destaca un Mercedes de 1936 que el mismísimo Adolf Hitler regaló a la familia real de Johor.

Pero lo que sin duda se lleva la palma es la lujosa mansión réplica de Los Picapiedra, ubicada a 130 kilómetros de Johor Barhu, capital del reino-estado, con vistas al mar, un faro de nueve pisos y 17 habitaciones, incluidas dos suites imperiales.