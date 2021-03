El debate decisivo entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, que el domingo se someterán a la votación de los socios, tuvo algunos momentos de tensión pero no aportó nuevas propuestas respecto a las explicadas durante la extensa campaña electoral.

"Cuándo tú estabas haciendo organigramas y Power Points yo estaba ganando Champions. Lo que haces muy bien son los Power Point y los organigramas", le dijo Joan Laporta a Víctor Font, creando uno de los momentos de tensión del debate organizado por TV3. "Jan, deja de menospreciar a un socio que tiene el doble o el triple de experiencia empresarial que tú", fue la respuesta de Font. Posteriormente, Laporta siguió atacándole: "Xavi Hernández ha desmentido a Font. ¿De qué vendrá, de director general o de entrenador? Te has pasado la campaña rectificando. Te han desmentido Xavi, Jordi Cruyff y Albert Benaiges".

Pero Font no se quedó corto en su ataque, sacando en el debate uno de los temas a los que más se ha referido durante la campaña: la emisión de bonos que pretende hacer Laporta para conseguir liquidez a corto plazo teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el club. "Los bonos Laporta un día son minoristas y corporativos, el otro son solo corporativos, el otro están regulados, el siguiente no, no salen ni en su web", consideró Font.

La imagen del Barça

Por su parte, el otro candidato, Toni Freixa, explicó que le inquieta que Font "quiera hacer un club nuevo y destrozarlo todo". Y puntualizó que él ya fue "candidato a la presidencia en 2015 con un proyecto diferente al de Bartomeu". "La imagen del Barça en el mundo no debe ser tan mala cuando Goldman Sachs aporta 815 millones para el Espai Barça o cuando nuestra candidatura ha conseguido un acuerdo de patrocinio por 60 millones anuales durante cinco años y otro de 250 millones por el Barça Corporate (el paquete de activos que incluye Barça Studios, Barça Academies, Barça Licensing & Merchandising y Barça Innovation Hub)", argumentó Freixa.

Además, el directivo durante el mandato de Sandro Rosell dijo que su candidatura ha llegado "a acuerdos que suponen ingresos de 550 millones de euros para el club en los próximos 5 años".

Sobre la situación económica, Laporta opinó que se debe "ver el vaso medio lleno porque esta crisis es reversible, el Barça volverá a ser sostenible económicamente y los socios seguirán siendo los propietarios del club". Y añadió que "hay que huir de los mensajes de catastrofismo y pánico". Así, el expresidente del club discrepó, refiriéndose otra vez a Font, respecto "que lo importante sea un plan puesto en un papel que lo aguanta todo". Así, quiso lanzar "un mensaje de tranquilidad a los socios del Barça y al mercado del fútbol".

El futuro de Messi

Laporta también sentenció que "si gana cualquiera de los otros dos candidatos es muy difícil que Messi se quede en el Barça, Leo quiere notar que se le quiere, que se le de cariño, y él sabe que yo trabajo así con los jugadores".

La respuesta de Font volvió a incluir a Xavi Hernández, quien en su organigrama deportivo aparece como director general: "¿Quién tiene más probabilidades de convencer a Messi? ¿Un profesional del fútbol que tiene ascendencia con él o un colega (en referencia a Laporta)?"

Freixa admitió que el club está "pasando una época complicada a causa de una gestión irresponsable en el ámbito deportivo, agravada por una pandemia", pero aseguró que "el Barça tiene un potencial inmenso" y que su candidatura ha aportado "soluciones durante esta campaña".