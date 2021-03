Mourinho da la clave del problema de Bale en el Madrid: "Tenía cicatrices psicológicas"

José Mourinho ha recuperado para la causa al mejor Gareth Bale. El galés, que volvió a firmar un partidazo con el Tottenham, en esta ocasión ante el Crystal Palace, acumula seis goles en los últimos seis partidos.

Tras el triunfo ante el Palace, Mou dio la clave del problema que atenazaba a Gareth: "Tenía cicatrices psicológicas. Cuando tienes un par de temporadas donde tu técnico no te da continuidad y encima padeces lesiones, creo que no se trata de cicatrices musculares, sino de cicatrices psicológicas y eso trae miedo e inestabilidad".

Bale solo necesitaba apoyo: "Hay un momento en el que estás trabajando muy bien y todos los que te rodean están dando todo lo que podemos dar, hay un momento en el que hay que romper esa barrera psicológica. Y lo rompió. Fue él, no nosotros. Simplemente lo apoyamos".

La mejoría de Bale llama, hoy en día, la atención en los medios de comunicación. No es tan raro. Cuando mezclas talento y trabajo es difícil que no salgan las cosas. Y Mourinho, que es viejo zorro, lo sabía, por eso insistió en su fichaje. Le ha costado media temporada porque Bale llegó muy tocado y falto de ritmo tras estar dos años sin continuidad, pero el técnico luso ha dado con la tecla y ha conseguido sacar todo el jugo del galés. ¿La clave? Tras picarle en su orgullo con un par de mensajes públicos, lo fundamental ha sido darle confianza. Algo que no sucedió con Zidane.

La temporada pasada, tras el confinamiento por el dichoso coronavirus, Bale volvió en plena forma física. Era, como muchas otras veces, el mejor del Madrid en los entrenamientos. De poco le valió. Zinedine no tenía fe en él y su falta de confianza hundió al galés psicológicamente. Craso error, ya que no hay nadie en el Madrid superior a Bale en banda derecha. Ni Asensio ni Rodrygo pueden, hoy por hoy, compararse con el actual jugador del Tottenham. Zidane gestionó horrible el talento que tenía entre manos y el gran perjudicado aquí es el equipo que le paga, el Real Madrid.