El audio de la bronca de Ramos al árbitro: "Me voy a quedar aquí porque voy a tirar el penalti"

El Real Madrid volvió a sentirse perjudicado por la actuación del árbitro. Tras la polémica del pasado derbi, llegó el posible penalti sobre Sergio Ramos con empate a cero en el marcador. Marcone, jugador del Elche, agarra al capitán del Real Madrid pero Figueroa Vázquez, árbitro del encuentro, señala falta a favor del conjunto ilicitano. En ese instante, Sergio Ramos reclamó penalti en un sonido que captaron perfectamente los micrófonos de la Cadena Cope.

"Penalti, joder, ¡Qué yo no lo agarro! ¡Míralo, que me hace un penalti clarísimo! Si no me parte el brazo de milagro. ¡Míralo, míralo. Te lo pido por favor que lo mires! Penalti como una casa. Penalti clarísimo. Me voy a quedar aquí porque lo voy a tirar ¡Juan, míralo, Juan!".

Ramos sabía que era penalti. Sus quejas lo dicen todo: pic.twitter.com/9mz7hYaeLo — Madrid Sports (@MadridSports_) March 13, 2021

Juan, que es Figueroa Vázquez, no fue a ver la repetición en la televisión y pitó falta a favor del Elche. El Real Madrid sigue sin tener suerte y no le pitan un penalti a favor desde el mes de octubre en el clásico disputado en el Camp Nou.