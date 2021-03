Abidal se sincera y señala a Bartomeu: "Si no hubiéramos fichado a Griezmann, Neymar estaría en el Barça"

Neymar estuvo a un paso del Barcelona en el verano de 2019. Era un secreto a voces que el brasileño pudo volver a la Ciudad Condal, pero Bartomeu prefirió fichar a Griezmann, Un secreto que ha hecho público Éric Abidal.

El que fuera director deportivo del conjunto azulgrana, ha asegurado que si Neymar no está en el Barça, cuando el vestuario apretaba para forzar su vuelta, es única y exclusivamente por una decisión personal de Josep Maria Bartomeu.

"Diez días antes del final de la ventana de transferencia, fui a París para hablar con Leonardo junto a Óscar Grau de Neymar. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque lo que necesitábamos. No se trata de qué jugador es mejor, pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo. Pero el presidente decidió fichar a Griezmann", se sinceró Abidal en una entrevista con The Telegraph.

Eric Abidal exclusive interview: Quitting Barcelona, courting Pochettino, talks with Messi - and the future | @Matt_Law_DT https://t.co/E6MkHy1tke — Telegraph Sport (@TelegraphSport) March 22, 2021

La razón que puso sobre la mesa Bartomeu para decidirse por Griezmann fue el proceso judicial que Neymar tenía abierto contra el conjunto azulgrana: "Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, así que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió", concreta Abidal.

Tras fichar a Griezmann, el vestuario azulgrana presionó a Bartomeu que hizo el papelón de vender a la opinión pública una negociación con el PSG para intentar cerrar una vuelta de Neymar que estuvo a tiro a comienzo del verano. Ya era tarde. Fue a la guerra con pistolas de agua.