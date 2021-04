Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, ha seguido al margen del grupo en la víspera del partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (domingo, 21:00 horas), dentro de su proceso de recuperación del traumatismo en el tobillo sufrido con la selección de Portugal, con lo que será duda hasta última hora para ese transcendental duelo.

No está aún descartado, pendiente de una evolución a la que se acorta el margen. "Lo seguimos esperando. Está el doctor buscando ver de qué manera si Joao está en condiciones de poder ayudarnos y esperaremos la noche de hoy para ya mañana definir si viaja o no a Sevilla", ha explicado en rueda de prensa su entrenador, Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa posterior a la sesión matutina de este sábado en Majadahonda.

En ella, Joao tampoco trabajó con el grupo. Ni el jueves ni el viernes ni este sábado, con la duda que implica sobre su presencia en el choque dominical, al menos en la convocatoria, porque parece improbable que el atacante luso llegue a tiempo y en las mejores condiciones para ser titular en el esquema del técnico argentino.

Quien sí está listo es José María Giménez. "Hoy se entrenó con el grupo en condiciones buenas, así que mañana está a disposición del equipo para poder dar el máximo suyo", valoraba Simeone, cuyo once sostiene una duda en ese sentido en el medio del centro de la defensa de cinco entre el central uruguayo, recién recuperado de unas molestias musculares que sintió la pasada semana, o Felipe Monteiro.

También está disponible Víctor Machín, Vitolo, reintegrado al grupo tras la sesión individualizada del viernes.

Para el duelo en Sevilla, Simeone tiene las bajas de Lucas Torreira, ausente de los entrenamientos de la pasada semana y de esta con permiso del club, por el fallecimiento el pasado martes de su madre por covid-19; Yannick Carrasco, que cumplirá un partido de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas; y Moussa Dembélé, que se ha entrenado al margen bajo control médico desde el desmayo por la bajada de tensión leve sufrida la pasada semana.

Hechos, no palabras

Además, Simeone ha dicho que a estas alturas de la temporada, a falta de diez partidos para el final de LaLiga Santander, "las palabras" ya "no son tan importantes" y que sólo cuentan "los hechos". "Todo lo que le diga hoy no va a ir en relación con lo que pueda pasar mañana. Las palabras no son tan importantes en este momento, son los hechos los que cuentan. Por más que pueda ver una situación imaginaria, lo único que cuenta es el partido", declaraba en rueda de prensa. "Todos los partidos son definitorios, importantísimos. Les damos el valor que siempre les hemos dado y no cambiaremos. Mañana es el partido más importante que hay", añadió.

El Cholo también elogia al Sevilla, que a su juicio tiene "una de las plantillas más equilibradas" de LaLiga Santander. "El Sevilla es un equipo que juega muy bien, que tiene un entrenador como (Julen) Lopetegui, que les hace jugar de manera muy dinámica, buscando opciones de superación numérica, con muchos recursos ofensivos... Están mostrando a lo largo de esta temporada lo competitivos que son y el muy buen equipo que poseen. Es de las plantillas más compensadas y más equilibradas de todas", apuntaba el argentino, que vivirá un partido especial al enfrentarse al Sevilla, equipo en el que militó durante dos temporadas como jugador (1992-1994) antes de recalar en el Atlético de Madrid.

"Sevilla ha sido un lugar importante en mi carrera como futbolista. Tengo grandísimos recuerdos de mi etapa como jugador, siempre es muy bonito volver a la ciudad y a ese estadio maravilloso. Fue un momento importante en la historia del Sevilla con la llegada de Maradona y la presencia de Bilardo. Cómo no recordar aquellos momentos... Lo mejor que nos puede pasar es estar trabajando en lo que nos gusta. Soy un agradecido a lo que me toca en estos momentos", concluyó.