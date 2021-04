Coutinho deberá pasar por el quirófano y dice adiós a la temporada

Philippe Coutinho no tiene suerte. El brasileño ha recaído de su lesión en la rodilla y deberá pasar de nuevo por el quirófano. Según ha anunciado Ge Globo, al centrocampista del Barcelona se le realizará una nueva artroscopia en su rodilla izquierda. El jugador se había desplazado a Brasil para ser examinado de sus problemas en dicha rodilla ya que su evolución no era favorable y se ha podido comprobar que la recuperación no estaba siendo la correcta y volverá a ser intervenido por lo que dice adiós a lo que resta de temporada.

La intervención la realizará el médico de la selección brasileña de fútbol y consistirá en quitarle una pieza del menisco de su pierna derecha. El objetivo ahora del futbolista es participar en la Copa América que tendrá lugar el próximo mes de junio.