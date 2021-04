El Valencia no se da por vencido. El conjunto che, a pesar del informe elaborado por La Liga en el que se concluye que no hay pruebas que confirmen la denuncia contra Cala, insiste en que Diakhaby recibió un insulto racista.

A través de un comunicado oficial, el Valencia considera que la investigación no puede confirmar todas las palabras que escuchó Diakhaby en el minuto 28 del partido frente al Cádiz: "Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar "TODAS" las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz -Valencia disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho".

El Valencia hace especial hincapié en el hecho de que no exista una secuencia completa del incidente, por lo que considera que así es imposible descartar el supuesto insulto racista: "Sin perjuicio de que no se haya podido confirmar íntegramente los hechos objeto de la investigación por no existir grabación completa del incidente, destacamos que LaLiga haya intentado esclarecer lo que sucedió en Cádiz".

El conjunto che agradece y destaca que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación, pero "en ningún caso el club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby".

Además, confía en que estos hechos sirvan para provocar un cambio en los protocolos de actuación en el futuro: "Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan".

Por último el Valencia asegura que, en los informes que maneja, sí se aprecia el insulto racista: "Hemos recibido los resultados de los informes de la investigación que confirman el ataque racista sufrido por Diakhaby".