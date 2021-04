Zidane: "Espero que Messi se quede en el Barcelona la próxima temporada"

Zinedine Zidane dio un amplio repaso a la actualidad merengue en la previa del Clásico (sábado 21h en Valdebebas). En un partido que será clave en la lucha por La Liga, el Madrid está a 3 puntos del Atlético y a 2 del Barcelona, Zidane considera que el hecho de jugar entre semana contra el Liverpool no les perjudicara, ya que han tenido tiempo suficiente para descansar.

En cuanto a si el equipo que se imponga en el Clásico será el favorito para ganar la Liga, Zidane considera que el Atlético tiene la sartén por el mango: El Atlético tiene ventaja porque va primero, y pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos. Vosotros decís quién va a ganar y es una Liga muy competitiva, muy buena y todos los equipos pueden ganar así que hasta el final no lo vamos a saber, no sé cuántos puntos quedan pero muchos".

Sobre el buen momento de Vinícius, Zidane cree que la baja de Hazard le ha hecho crecer al brasileño: "Tenemos a Eden que de momento no está disponible pero tenemos a Vini y estamos contentos con él. Hemos tenido muchas complicaciones este año con los lesionados y la verdad es que no nos gusta, pero es una plantilla muy larga, donde los jugadores están todos comprometidos y quieren jugar y es lo más importante, lo importante es competir en cada partido. Vini está muy bien, trabaja, es muy joven y hay que dejarlo tranquilo. Él está tranquilo y eso me alegra, porque hay mucho ruido pero él está centrado en lo que hace".

El técnico galo espera que el de este sábado no sea el último Clásico de Sergio Ramos: "Espero que no, que se quede".

Zidane no piensa en si perder ante el Barça sería decir adiós a la Liga: "No y no estoy pensando en eso, veremos al final del partido pero vamos a darlo todo y estamos positivos y queremos hacer un gran partido de fútbol".

Sobre Mbappé, Zidane no se moja con su posible fichaje: "Yo le conozco y ya está, no es mi jugador y no puedo hablar de nada. Kylian es un gran jugador y lo que quiera hacer en el futuro ya lo veremos pero no es mi preocupación".

Zinedine quiere que Messi siga en el Barcelona la próxima temporada: "Espero que se quede ahí en Barcelona, es bueno para la Liga española. Sabemos el jugador que es pero son todos muy buenos, vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas como siempre y sacar un buen partido con el balón".

Flores a Militao: "Es lo mismo que Vini, ha llegado y está aprendiendo mucho, lo veo mejorar cada día. Es un jugador de presente y de futuro, nosotros estamos contentos de tener a Mili con nosotros".

Los últimos goles deben dar confianza a Marco Asensio: "Cuando mete gol un jugador como Marco le da más confianza para estar más suelto en el campo también. Los jugadores saben que tenemos muchos partidos y que hay que competir siempre, los partidos son muy exigentes todos y lo que hay que hacer es estar bien preparados".

Sobre la vuelta de Hazard, Zidane considera que no hay plazos, deben ser las propias sensaciones del belga las que decidan: "Su vuelta no depende de la selección ni depende del Real Madrid, depende de la sensación del jugador. Hay un proceso pero luego es la sensación del jugador, es muy importante, pero nada más".