La polémica del Clásico: ¿hay penalti de Mendy a Braithwaite?

El Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona vivió su gran polémica en el minuto 83. Martin Braithwaite cayó dentro del área tras un supuesto empujón de Ferland Mendy, que había dejado pasar la pelota tras un remate de Jordi Alba.

Sin embargo, el colegiado del encuentro, Jesús Gil Manzano, no señaló punible la acción para gran protesta de los futbolistas y el cuerpo técnico azulgranas. Parece que Mendy toca a Braithwaite, pero no lo suficiente como para pitar penalti

"Penalti clarísimo"

En cualquier caso, Ronald Koeman, el entrenador holandés del Barça, decía en los micrófonos de Movistar Plus que fue "penalti clarísimo". "Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti", dijo Koeman a preguntas del periodista Ricardo Sierra.

"Me molesta que no lo haya revisado"

También Sergi Roberto se mostraba molesto con Gil Manzano por no haber revisado ese posible penalti de Mendy a Braithwaite. "Estaba enfrente de la jugada y creo que lo toca... Me molesta que el árbitro no haya revisado la jugada de Braithwaite, a veces cuando hay un mínimo contacto lo van a ver, pero hoy no. Me ha sorprendido que haya dicho muy rápido que no había nada", indicó Sergi Roberto en declaraciones a Movistar Plus.

Piqué pide explicaciones a Gil Manzano

Por su parte, Gerard Piqué, que ocupó una plaza en el banquillo del Barcelona y se quedó sin jugar, se acercó al árbitro al término del Clásico para protestar y pedirle explicaciones sobre algunas de las decisiones del partido que su equipo perdió, como ese posible penalti de Mendy.

El defensa azulgrana, tras el pitido final, saltó al césped para hablar con el árbitro y, mientras intercambiaba impresiones con él, fue separado por Carlos Naval, delegado del Barcelona, que lo obligó a separarse de él y retirarse del terreno de juego.