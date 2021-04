André Cury fue parte de la secretaría técnica del Barcelona durante muchos años. Era el hombre fuerte del conjunto azulgrana en Brasil y conoce muchos de los entresijos de las operaciones que llevó a cabo el Barcelona en la última década. Tras salir por la puerta de atrás del F.C. Barcelona, ahora se dedica a airear asuntos en distintos medios de comunicación. Su última entrevista la ha concedido al diario Sport.

Cury explica que el Barça tenía cerrado a Vinícius: "Con él estábamos tres años y medio por delante del Madrid. Nos traicionaron sus agentes que habían alcanzado un compromiso con el Barcelona. En el momento clave de la operación, nos apuñalaron. Quince días antes de fichar por el Madrid, aquí en Brasil, Vinícius decía que era aficionado del Barça, que su ídolo era Neymar y afirmaba que Messi era mejor que Cristiano. Después dijo lo que quiso cuando ya estaba en Madrid".

¿Por qué fichó el Madrid a Rodrygo?

Cury cree que una visita a Madrid de los agentes de Vinícius, y las comisiones que se llevaron por parte del conjunto merengue, lo cambió todo: "Sus agentes nos avisaron que irían, pero que nada ocurriría porque el futbolista ya era del Barcelona. Había un compromiso de palabra. Los agentes volvieron a Barcelona, cerraron el acuerdo definitivo con nosotros, nos apretaron la mano... Y después desaparecieron y nos traicionaron. Las comisiones, 15 millones de euros, marcaron la diferencia".

Según Cury, el Madrid decidió fichar a Rodrygo al no estar seguros del potencial de Vinícius: ​ "No se fiaban de Vinícius y temieron que hubieran fichado el jugador equivocado y nosotros el correcto. Por eso tienen dos futbolistas de la misma edad, en la misma posición y extracomunitarios. El Barcelona estuvo dos veces reunido aquí en Brasil con el presidente del Santos. Les dije que teníamos que salir con el negocio cerrado. No lo hicimos. Y llegó el Madrid".

André Cury, que también fue agente de Neymar en el pasado, sigue insistiendo en que ve al brasileño de vuelta al Barcelona para jugar con Messi: "Neymar aún tiene 5 ó 6 años de carrera muy buenos. Messi seguro que se quedaría para revivir los momentos mágicos que tuvieron juntos".

Un Neymar que estuvo muy cerca de volver a la Ciudad Condal en 2019: "Aquel verano estuvimos muy próximos, pero como ya había contratado a Griezmann, estaba ya muy sofocado económicamente. El PSG nos pidió 150 millones, más el traspaso de Rakitic y Todibo y la cesión de Dembélé. La única diferencia es que los representantes del Barça ofrecieron 130 en lugar de 150".

Cury pone el grito en el cielo por el intercambio entre Arthur y Pjanic que llevaron a cabo este pasado verano el F.C. Barcelona y la Juventus: "Es una de las mayores aberraciones que yo vi en la historia del fútbol. Es algo absurdo. Cambias a Arthur, de 23 años, que tiene una ficha de dos millones netos por un futbolista, de 31, que debe tener una ficha de seis, por tanto encareces la masa salarial".