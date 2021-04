Wagner Ribeiro: "El Madrid llegó a ofrecer 300 millones por Neymar"

Wagner Ribeiro ha sido unos de los agentes más importantes, y en una entrevista en L'Équipe repasa la actualidad y el pasado futbolístico, sobre todo el que tiene que ver con el astro brasileño.

Ribeiro aún se acuerda de la primera vez que vio jugar a Neymar. Se quedó con la boca abierta y eso que solo tenía 12 años y fue en una pista de fútbol sala. Su tremendo talento llamó la atención desde muy pronto. El Madrid ya se interesó por él, pero el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, le ofreció "10.000 euros al mes" y Neymar se quedó en Brasil.

El Chelsea fue el siguiente gigante europeo que buscó con ahínco el fichaje de Neymar. El brasileño rechazó al oferta del conjunto inglés, ya que se encontraba muy bien en Brasil. A partir de 2012 comienza la guerra entre Madrid y Barça por Neymar, y al final fue el conjunto azulgrana el que se llevó el gato al agua: "El Real insistió mucho, pero Neymar no quería jugar en el Madrid. Quería ir al Barça. Le llamó Messi, Piqué... Pero Sandro Rosell no quiso que yo participara en las negociaciones. Me dejó de lado y no me pagó un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Me dejaron incluso de lado en la celebración porque yo era más cercano a Florentino Pérez", recordó.

Ribeiro sí participó en el primer intento que llevó a cabo el PSG para fichar a Neymar. Se entrevistó con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y gracias a ese coqueteo el Barcelona se vio obligado a subir el sueldo de Neymar de 11 a 28 millones de euros al año. La temporada siguiente fue la del traspaso de Neymar al PSG. Así lo explica Ribeiro: "Ya no podía negarse. El PSG pagó al Barça 222 millones de euros y le ofreció un salario neto de 36 millones de euros anuales. Es imposible rechazar tal oferta".

Ribeiro soltó la bomba poco después. Asegura que el Madrid le ofreció al PSG 300 millones de euros por Neymar, pero Al-Khelaïfi se negó: "El Real Madrid insistió mucho, quería fichar a Neymar a toda costa para dar un gran golpe deportivo y comercial, llegó incluso a ofrecer 300 millones de euros, pero Nasser dijo que ni por 1.000 millones se iba".

Sobre el futuro de Neymar, Ribeiro tiene claro que el brasileño no saldrá de París: "Sólo el PSG puede permitirse el lujo de Neymar. El Real Madrid tiene problemas económicos. ¿Barça?Aún peor. En Italia, ningún club puede competir, y Manchester United o Manchester City, no lo creo".