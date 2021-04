El precioso detalle de Odriozola con Eusebio Sacristán

Álvaro Odriozola tuvo un enorme detalle tras el Cádiz – Real Madrid. El lateral vasco se acordó del entrenador que le dio la alternativa en Primera División cuando defendía los colores de la Real Sociedad. Hablamos de Eusebio Sacristán. El técnico pucelano sufrió una grave caída en un bar de Valladolid en Navidades que le provocó un coágulo en la cabeza por el que tuvo que estar ingresado en la UCI.

El lateral vasco, goleador en el Carranza ante el Cádiz, quiso dedicar un cálido saludo a su ex entrenador:

"Si me lo permites y de todo corazón, me gustaría empezar mandando un saludo a una persona muy especial en mi carrera que se llama Eusebio Sacristán", dijo en declaraciones a Movistar.

👏👏👏El bonito detalle de @alvaroodriozola con Eusebio Sacristán, al que deseamos una pronta recuperación. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/BSOO6xfTT6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 21, 2021

"De bien nacido es ser agradecido y él me dio la oportunidad de debutar en Primera División con la Real Sociedad. Tuvo un accidente el día de Nochevieja y se está recuperando. He hablado con él en privado y públicamente me gustaría mandarle un fuerte abrazo y mucha, mucha fuerza en su recuperación" finalizó el jugador vasco del Real Madrid.