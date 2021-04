La última vez que la Liga estaba tan ajustada se estrenaban ‘Thriller’ y ‘Los Cazafantasmas’

El 23 de enero de 1984 se estrenaba Thriller, una canción –y videoclip- que confirmó a Michael Jackson como uno de los artistas musicales más grandes de todos los tiempos. También ese año las salas de cine emitían por primera vez Los Cazafantasmas, una de las películas más taquilleras del siglo XX. En Pozoblanco, Avispado nos hacía despedirnos para siempre de Paquirri; y en Barcelona nacía el primer niño español bajo una fertilización in vitro.

Ese 1984 fue también el último año en que la liga española llegaba a sus últimos cinco partidos con tanta igualdad entre los primeros clasificados como la que se está viviendo en este tramo final de campeonato.

Situémonos: a falta de cinco jornadas para que concluya la liga, entre el primer y el cuarto clasificados hay apenas 3 puntos. Distancia que podría ampliarse hasta los 4 si el Barcelona logra imponerse en el partido que tiene pendiente ante el Granada (jueves, 19h).

Una igualdad apasionante, y que podría calificarse de histórica, teniendo en cuenta que han pasado más de 35 años desde la última vez en que el tramo final de la liga se afrontaba con tanta paridad.

En aquella temporada 83-84, en la jornada 29 -recordemos que entonces la liga la componían 18 equipos y, por tanto, contaba con 34 jornadas- el primero era el Athletic Club con 41 puntos, empatado con el Real Madrid, y seguidos por Barcelona y Atlético, ambos con 38.

Finalmente el título fue para los bilbaínos, que contaban con Zubizarreta, Argote o Sarabia entre sus futbolistas más destacados. Una última jornada vibrante, en la que Real Madrid y Barcelona llegaron a ser campeones virtuales durante algunos minutos, pero que terminó suponiendo el último título liguero para el Athletic.

La temporada 72-73, la más real

Pero ojo, que si extrapolamos aquella liga a los 3 puntos por victoria actuales -entonces ganar valía 2 puntos y empatar, como ahora, 1- las distancias se amplían levemente: la clasificación en aquella jornada 29 sería Athletic Club 57 puntos, Real Madrid 59, Barcelona 53 y 54. Es decir, entre el primero y el cuarto, según el sistema de puntuación actual, habría 6 puntos de diferencia.

Por tanto, para encontrar una igualdad matemática como la de esta temporada, hay que remontarse hasta el curso 72-73. El año, por ejemplo, en que se estrenaba la película El Exorcista; se producía el Golpe de Estado de Pinochet en Chile; las tropas estadounidenses se retiraban de Vietnam; o el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd era el más vendido en el mundo.

En aquel entonces se encontraban en la jornada 29 el Barcelona líder con 40 puntos, los mismos que el Atlético, y uno más que Real Madrid y Español. El título fue finalmente para los colchoneros de Adelardo, Luis Aragonés o Gárate, en una última jornada más tranquila que aquella del 84.

Tres, a veces; cuatro, nunca

Si nos queremos remontar a temporadas más recientes, encontramos ocasiones -pocas- en las que tres equipos -nunca cuatro- llegaban en márgenes de un partido a las cinco últimas jornadas.

Es el caso, por ejemplo, de la temporada 2015-2016, con el Barcelona líder en la jornada 33 con un punto más que Real Madrid, segundo, y Atlético, tercero; o en la temporada 2002-2003, en la que al concluir la jornada 33 Deportivo de La Coruña, Real Sociedad y Real Madrid –por ese orden- estaban separados por un solo punto.

Quizá el caso más similar en el siglo XXI, en el sentido de incluir a cuatro equipos y no a tres, lo encontramos en la temporada 2006-2007, cuando a falta de cinco jornadas para concluir el campeonato había 6 puntos de diferencia entre el primero (Barcelona, 65 puntos) y el cuarto (Valencia, 59 puntos), con Real Madrid (63) y Sevilla (61) entre medias.

Aquel curso fue finalmente el conjunto blanco quien se llevó el gato al agua, tras el famoso Tamudazo en la penúltima jornada; e imponerse al Mallorca en la última.