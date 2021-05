El Atlético de Madrid se ha impuesto por 0-1 al Elche, en partido de la jornada 34 de LaLiga Santander disputado en el estadio Martínez Valero, dando así un paso más busca del título, gracias a un solitario gol de Marcos Llorente pero con un equipo rearmado y afortunado, ya que Fidel falló un penalti en el minuto 91.

Después de muchos contratiempos de lesiones y positivos por coronavirus, Diego Pablo Simeone tiene a su plantilla a tono justo para la traca final. A los rojiblancos le quedan cuatro partidos del calendario liguero y es el único que depende de sí mismo, ante la persecución de Real Madrid, Barça y Sevilla.

El regalo del Granada, que ganó (1-2) al Barça el jueves, no lo dejó escapar un Atleti que venía de perder ante el Athletic Club y que entró con todo ante un rival que, por el lado opuesto de la tabla, también se la jugaba. El Cholo metió a Kondogbia como medida de contención en el centro del campo, pero lo demás era y fue intención de mirar hacia delante en la primera parte. Así, el líder firmó un asedio que no dejó salir de su campo al Elche. Luis Suárez, de vuelta al once, generó mucho peligro con Correa, y Lemar y Carrasco demostraron también estar recuperados para la causa. El '9' falló por poco una buena pared con Correa y el meta Gazzaniga dejó también mucho suspense en cada llegada rival.

Al uruguayo le traicionó el ansia de gol y cayó en fuera de juego en lo que parecía el 0-1 cantado. Al final, un desborde de Carrasco con pase atrás lo convirtió Llorente, con ayuda del rebote en Josema. El Atlético se movía bien en ataque y al Elche se le acumulaba el trabajo incapaz de tener el balón y salir en ataque.

Un saque de esquina fue lo más peligroso de los de Escribá, y en la reanudación también lo fue, sin llegar al remate por poco Diego González. Los centros de Fidel parecían la única baza local, mientras el Atlético iba perdiendo llegada con el paso de los minutos. En la reanudación buscó la presión arriba y, con el robo, pudo llegar la sentencia visitante, pero se acomodó el líder.

Suárez de nuevo cayó en el fuera de juego y el Cholo metió a Joao Félix para dar nuevas ideas arriba y a Koke para tratar de manejar mejor el centro del campo. Piatti y Nino fueron la apuesta local, y Josan, quien más generó desde la derecha, pero al Elche le costaba y mucho llegar al área rival. En otro saque de esquina, Barragán se la pudo liar al líder en el 85' y ya en el descuento llegó la acción del penalti por mano de Llorente.

Una mano que no era de Trippier fue sancionada con falta lateral y en el centro llegó el penalti. Quizá la suerte del campeón o justicia divina, pero Fidel lo mandó al palo. El Atleti suma 76 puntos y comanda en pole position la lucha por el título, sabiendo que está en su mano, mirando ya al choque del Camp Nou. Tras un empate y una victoria, el Elche se frena en busca de la salvación.



Ficha técnica

Elche CF, 0: Gazzaniga; Palacios (Barragán, min. 46), Diego González, Dani Calvo, Josema (Josan, m.80); Tete Morente (Piatti, min. 46), Marcone (Víctor, m.80), Raúl Guti, Fidel; Pere Milla (Nino, m.71) y Lucas Boyé

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Trippier, Savic, Giménez (Felipe, m.82), Hemoso; Carrasco, Llorente, Kondogbia, Lemar (Joao Félix, m.57), Correa (Koke, m.65) y Luis Suárez (Saúl, m.82)

Gol: 0-1, m.22: Llorente

Árbitro: Melero López (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Lemar y Carrasco, del Atlético de Madrid; y a Pere Milla, Lucas Boyé y Barragán, del Elche

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada.