Ansu Fati está viviendo un auténtico calvario que parece no tener fin. El joven delantero del FC Barcelona lleva ya seis meses de baja, tras sufrir una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda ante el Betis el pasado 7 de noviembre, y sus sensaciones distan mucho de ser las mejores.

A las dos intervenciones quirúrgicas ya conocidas, ahora hay que añadir una nueva artroscopia. Así lo asegura al menos el diario As, que este lunes informa de que Ansu fue sometido a una tercera artroscopia a finales del pasado mes de marzo para revisar el estado de la sutura y limpiar el menisco. Pero el diario de Prisa va a más al señalar que, al igual que ocurrió con su segunda intervención, el Barça tampoco ha informado sobre esta tercera artroscopia intentando ocultar la gravedad del estado del jugador, de sólo 18 años.

Como en las dos anteriores, el encargado de supervisar esta tercera operación de Ansu Fati fue el doctor Ramon Cugat, por cuyas manos han pasado innumerables lesiones de rodilla. La intervención se llevó a cabo en la clínica Quirón de Barcelona, bajo el secretismo más absoluto.

El objetivo ha sido tener una idea más exacta del estado de la rodilla de Ansu Fati, conscientes en el club azulgrana de que el jugador no va a esta para lo que resta de temporada (cuatro partidos de Liga con el Barça) ni para la Eurocopa con la selección española.

Hace unas pocas semanas, Ansu Fati utilizó su perfil personal de Instagram para mandar un mensaje a todos sus seguidores. "Hace unos años tuve una lesión grave, fractura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje, me ayudó a valorar los pequeños detalles. Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí a mí mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver hacer lo que más me gusta", escribió el delantero.

"Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad. Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños…", añadió.