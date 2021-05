Javier Tebas, presidente de LaLiga, dio un amplio repaso a la actualidad futbolística en los Desayunos de Europa Press . Habló de la situación económica de los clubes en plena pandemia del dichoso coronavirus, de Florentino Pérez, de la Superliga, de las posibles sanciones a los equipos que siguen defendiendo la creación de una nueva competición, del VAR y la polémica de las manos...

Totalmente contrario a la creación de nuevas competiciones: "También hay riesgos deportivos como el Mundial de Clubes. Ya basta de nuevas competiciones. Hay que proteger el actual ecosistema del fútbol. Solo en derechos audiovisuales generamos 13.000 millones de euros entre las cinco grandes ligas; cuatro veces más que un Mundial de Clubes o la Champions. El problema de los grandes clubes no es ingresar más. Lo que quieren hacer es vaciar a las grandes ligas para llevarlo a los grandes clubes. Ellos no son el motor del fútbol. Cómo nos va a decir que reduzcamos el número de clubes. La Superliga, como siempre he dicho, es un proyecto de barra de bar. El conflicto de los horarios, la Supercopa y la Copa del Rey también es otro conflicto. No puedes ir al mercado para vender los derechos audiovisuales con todas estas incógnitas. No haces algo clandestino de algo bueno. Solo cuando es una sorpresa buena. Pero hay que pensar cómo puede ser que en menos de 24 horas se pongan de acuerdo todas las grandes ligas para decir que es algo perjudicial.".

La posible sanción a Juventus, Real Madrid y Barcelona por la Superliga: "Respeto la autonomía de la UEFA y debe tomar una decisión según sus estatutos. Lo que hagan será con base jurídica suficiente. No solo compiten en Champions, también pertenecían a órganos de la UEFA como la ECA. Los acontecimientos nos han atropellado y hay que leer el primer comunicado para ver dónde estábamos, dónde queríamos llegar y a dónde hemos llegado. La UEFA no puede quedar pasiva ante esto y tampoco LaLiga. Tenemos que poner mecanismos de protección para que no vuelva a ocurrir. Reconocer los errores es digno. Lo de menos es la sanción, sino la contestación social. Allí no se discute. No es la solución y han reconocido el error".

Cuando escuchó la entrevista a Florentino Pérez en el Chiringuito sintió pena: "Cae en contradicciones varias veces: habla del covid y luego dice que lleva tres años trabajando en esto. A mí lo que más me molestó es que dijeran que se hacía para salvar al fútbol. Si es así... ¿por qué era clandestino? Lo único clandestino que se hace para bien son los regalos de Reyes. Llevan 20 años con el planteamiento de la Superliga, sabemos todos que eso sería la ruina. Cuando lo escuché no me salió una carcajada, sino que me dio pena".

Su pulso personal con Florentino Pérez: "A Florentino Pérez no se le gana nunca los pulsos, parece mentira que no le conozcáis. Como en la política entre Sánchez y Casado no es un tema personal, entienden España de forma diferente. Todos entendemos que es un tema ideológico, pues lo mismo es en el fútbol. Florentino tiene todos mis respetos, pero tiene un concepto del fútbol que lo pone en riesgo. El pulso no lo hemos terminado de ganar porque detrás está Infantino y se lo he dicho personalmente que él estaba detrás. Los clubes no lo van a intentar en muchísimo tiempo. Tendré que recordar que en 2019 nos tuvimos que enfrentar a la UEFA y la ECA porque era una Superliga. Se presentó y nos reunimos 500 clubes de Europa para presentarnos en contra. Siempre nos estamos enfrentando a proyectos de barra de bar".

Defiende la presencia de público en las gradas aunque sea en la última jornada: "Vamos a ver a equipos como el Cartagena o el Logroñés que han pasado por el fútbol profesional y que no les han visto sus aficionados en el estadio. Que puedan ir pocos a los estadios ya es increíble e importante para sus aficionados. Soy partidario que haya público en un sitio y en otro no dependiendo de la situación. El año pasado antes del COVID se jugó un partido sin público en Eibar por una nube tóxica. ¿Si hay un brote en Valencia ya no podría haber público en ningún lado? Los propios clubes lo han aprobado por unanimidad".

Descarta una sanción de LaLiga a Madrid y Barcelona por la Superliga: "Gravina es el presidente de la Federación italiana y tiene una configuración similar a la de aquí. Nosotros no tenemos capacidad normativa para sancionar a nadie para no dejar competir. Tenemos que afrontar el futuro. Pertenecen a un órgano de derechos audiovisuales y de estrategias y el Madrid estaba ahí y trabaja en una Superliga. Nos tendremos que proteger. ¿Es leal tener información de las negociaciones de los derechos audiovisuales y estar trabajando en la Superliga".

La Liga, más competitiva y entretenida que nunca: "Cuando una Liga se gana por menos de 90 puntos es más competitiva. Cuantos menos puntos no es más barata, es más cara. Es más difícil de ganar. LaLiga se ganará por 86 puntos. El descenso estará en 38. Estoy contento porque es muy competitiva. A raíz de la crisis del COVID los grandes iban a sufrir más al no poder fichar a grandes jugadores. España tiene un gran campeonato y debemos estar todos muy orgullosos. Es una Superliga".

No entiende el criterio de las manos, aunque defiende el VAR: "Sigo siendo defensor del VAR. Puedo entender a Zidane y al Real Madrid, como al Atlético que se quejó hace unas semanas. El tema de las manos ha creado mucha desazón. Se debe explicar más. Cuando empezamos con el VAR hicimos una campaña muy importante para que la gente lo entienda. Pero si no lo explicas y sales cada tres meses diciendo que la mano esto o lo otro. No sé si lo de Militao es mano o no. Espero que el CTA trabaje en esto. Hay que ir a una especialización de los árbitros de VAR. No tienen que rotar tanto. Tiene que haber cinco y no 20. Las manos es como la Superliga, no se ha explicado bien".

Muy contento de como ha manejado el dichoso coronavirus La Liga: "En LaLiga Santander no se ha suspendido ni un solo partido. Somos la única de las grandes ligas que no lo ha conseguido y que no ha tenido brotes gracias a nuestra burbuja. Hemos realizado 233.603 test de antígenos y 137.165 PCR y se han detectado 634 positivos siendo 341 positivos en jugadores y 293 en el resto de miembros de los cuerpos técnicos. Hemos cambiado el protocolo seis veces".

La situación económica de los equipos españoles en plena pandemia del coronavirus: "Somos un sector que no ha pedido ningún rescate y hemos cumplido con nuestra obligación de los impuestos. Esto demuestra nuestra solvencia. Cuando dice Florentino que el fútbol se va a la ruina no es verdad. El fútbol no va a la ruina ni mucho menos. Hemos ingresado 2.000 millones menos, a los clubes grandes les ha afectado más por el ticketing. Hay que felicitar a todos los clubes por su esfuerzo y también a los jugadores. Con la disminución de gastos se ha dejado el impacto en mil millones menos. Hay temas muy puntuales, como el Barcelona u otros grandes clubes, pero no existe riesgo financiero. Y esto no es igual en otras grandes ligas, que no tienen un control económico y hace que tengan una situación complicada. Por ejemplo el Inter de Milán que tiene un problema de impago a jugadores. En Inglaterra veremos sus efectos, en verano se gastaron más de lo que debían. En el mercado nosotros gastamos menos y algunos lo veían como un fracaso, pero yo como un éxito".

Descarta grandes fichajes este verano: "Por norma general no vamos a ver grandes fichajes. No vamos a ver fichajes de cien millones. Los trueques puede que se usen, en Italia se usan mucho".