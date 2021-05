¿Por qué esto no es penalti? La mano de Morcillo que indigna al madridismo

Seguimos a vueltas con la polémica de las manos, y de nuevo con el Real Madrid en el ojo del huracán. Este domingo, durante el partido de la penúltima jornada de LaLiga Santander que los blancos disputaron ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés (0-1), el árbitro Mateu Lahoz dejó sin sancionar un claro penalti a favor del conjunto de Zinedine Zidane.

Corría el minuto 28 cuando Álvaro Odriozola puso un centro desde la derecha y el balón lo interceptó Jon Morcillo con el brazo dentro del área, cortando la trayectoria del esférico y desviándolo a córner. Mateu no dejó que Luka Modric sacara desde la esquina, esperando instrucciones desde la sala VOR por parte de Iglesias Villanueva.

Sin embargo, tras unos segundos de suspense, decidió no pitar penalti a favor del Madrid, en una acción muy parecida a la que Lucas Vázquez y José Luis Gayá protagonizaron el pasado mes de noviembre en Mestalla, en el partido en el que el Valencia goleó al cuadro blanco (4-1). Entonces, Lucas interceptó la pelota con las manos dentro del área tras el centro de Gayá, y el árbitro Gil Manzano no dudó en señalar la pena máxima a favor del cuadro ché.

Adivina cuál fue penalti. pic.twitter.com/6zzE3N8suX — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 16, 2021

De esta forma, las manos volvieron vuelven ser motivo de debate en la penúltima jornada del campeonato, días después de una mano de Militao ante el Sevilla FC que motivó al final del partido que Zinedine Zidane acabara pidiendo explicaciones al colegiado Martínez Munuera. Éste dijo a Zidane que la mano estaba extendida y demasiado despegada del cuerpo. Este domingo, al término del encuentro de San Mamés, Zidane no quiso juzgar la acción.

Jorge Valdano, en Movistar Plus, expresó este domingo que "la mano es clarísima" y Nacho, al final del encuentro, comentó: "El tema de la mano es muy complicado, lo he visto en el descanso y me parece un penalti muy claro, más viendo los penaltis que nos han pitado este año. Pero tampoco quiero entrar, es un tema que deja mucha polémica y cada uno mira para su lado, pero para mí es muy claro".

Por otra parte, en las redes sociales y en los foros del Atlético de Madrid se reclamó que en el gol de Nacho en Bilbao y que suponía el 0-1 para el Real Madrid, Benzema se encontraba en posición antirreglamentaria.