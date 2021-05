Así queda el sorteo de la fase final de ascenso a Segunda

EFE

Ocho equipos se juegan las cuatro plazas que dan derecho a jugar la temporada que viene en Segunda División. Un viaje largo, cargado de competitividad y emociones que tendrá final feliz para cuatro escuadras. Este lunes se ha conocido el resultado del sorteo de la fase final a la división de plata del fútbol español, que ha deparado los siguientes emparejamientos:

Real Sociedad B - Algeciras

🔴 ¡ALGECIRISTA: ESTO AÚN NO LO HAS VISTO! 📹 MATCH DAY Inside 📹 ❤️Así motivó @SBallesta9 al equipo antes del derbi. pic.twitter.com/WZfjXbvJLR — Algeciras CF (@AlgecirasCF) March 16, 2021

Badajoz - Amorebieta

Burgos - Athletic B

¡Y DON BENITO ESTALLÓ! Nuestro día después de conseguir estar tan solo #A90DeVolver pic.twitter.com/CVqi4wSCf9 — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) May 17, 2021

Ibiza - UCAM Murcia

𝗜 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗕𝗜𝗭𝗔 𝘓𝘢 𝘪𝘴𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 ✨#I💙Ibiza | #YoSoyIbiza pic.twitter.com/JUE002Qv6m — UD Ibiza (@ibizaud) May 14, 2021

Un sorteo donde los cuatro primeros clasificados en sus respectivos grupos, Burgos, Real Sociedad B, Badajoz e Ibiza no podían enfretarse entre sí y tampoco con los equipos que hubieran coincidido en su grupo -por ejemplo la Real Sociedad B no podía enfrentarse al Athletic B ni al Amorebieta-. En definitiva, un sorteo que no es puro y que ha traído algo de polémica

Las cuatro finales por el ascenso se jugará a partido único y no habrá tanda de penaltis para decidir el ganador, ya que los primeros de grupo (Real Sociedad B, Ibiza, Badajoz y Burgos), tendrán la ventaja de si sus partidos finalizan con empate la prórroga, serán los que se lleven el ascenso. Las cuatro semifinales se jugarán en Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito, los días 22 y 23 de mayo.