Enrique Cerezo: "Ojalá podamos recuperar a Griezmann"

Enrique Cerezo quiere recuperar a Antoine Griezmann, aunque también es consciente de que el Barcelona no querrá vender al delantero francés, que aterrizó en la ciudad condal hace dos años por 120 millones de euros. Así lo ha hecho el presiente del Atlético de Madrid en una entrevista a la Cadena Ser. "Cualquier equipo estaría loco por tener a Griezmann. Es un magnífico jugador y ojalá podamos recuperarlo, pero no creo que el Barça quiera venderle", ha dicho en El Larguero.

La posible vuelta de Griezmann al Metropolitano no supondría en cambio la salida de uno de los dos referentes en ataque, Luis Suárez y Joao Félix. Del portugués, Cerezo decía que "no hay ninguna opción de que salga". "Se tiene que adaptar y el día que despegue será uno de los jugadores más importantes del planeta fútbol. Los jugadores no son máquinas, tienen días buenos y días malos, pero estoy convencido de que Joao Félix dará muchas tardes de gloria en este club", añadía.

Cerezo dice que la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid "ha sido una bendición" y añadía que le sigue viendo de rojiblanco la temporada que viene. "Tiene opción de quedarse un año más. Creo que se va a quedar, pero el que lo tiene que decidir es él. Cumplirá con su contrato y no habrá problema", ha apuntado el máximo dirigente rojiblanco sobre el charrúa, que el pasado verano firmó con la entidad colchonera hasta junio de 2022.