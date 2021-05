Bale carga contra la prensa española: "Me dieron palos por no actuar como ellos querían"

Gareth Bale habló alto y claro sobre el trato que le dio la prensa en su etapa en el Real Madrid una entrevista concedida a The Times

Bale dio en el clavo sobre el motivo por el que la prensa española cargaba contra él cuando jugaba en el Madrid: "Yo creo que lo que le fastidió a la prensa, y sé de buena tinta que eso era así, fue que no actuase como se suponía que debía hacerlo, pero, la verdad, no voy a cambiar por nadie. No voy a dejar que la prensa cambie ni mi vida ni mi forma de hacer las cosas, y creo que, por esa razón, me llevé algún palo de más, pero lo aceptaba".



Bale va más allá y asegura que fue la diana de la prensa en días en los que no había nada que vender, simplemente, por no pasar por el aro de lo que los medios esperaban de él: "En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores, y, la verdad, seguramente yo no sea como ellos. Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal"

Sobre su castellano: "Hablo lo suficientemente bien como para defenderme y entiendo todo lo que sucede a mi alrededor. Lo que molestaba de verdad a la prensa era que no hablase con ellos, así que se inventaron un drama enorme, una telenovela acerca de que yo no era capaz de hacer esto o aquello".

Por último habló sobre cómo se vive el fútbol en España: "En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado, y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse".