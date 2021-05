Kylian Mbappé habló antes y después del decisivo partido de la última jornada tras la cual el Lille hizo historia y se alzó con el título de Liga.

Mbappé, antes del duelo ante el Stade Brest, no aclaró su futuro en una entrevista concedida a Canal + aunque dejó pistas, la primera un menasaje que suena a despedida: "Todo el mundo sabe lo que me une a este club. Siempre he estado agradecido al presidente y a todos mis entrenadores. Lo que yo quiero es ganar, sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. En el que haya un proyecto sólido a mi alrededor. Como fútbol, vivo para el fútbol, por lo que para el proyecto deportivo es esencial".

El galo deja claro que para él, por encima de cualquier cosa, lo deportivo es clave: "Quiero sentir que el equipo en el que estoy puede hacer cosas (en referencia siempre a la Champions). Hablo con el club, vamos a ver qué pasa. De todas formas, estoy feliz por los cuatro años excepcionales que he vivido aquí. Soy muy claro con el club. Ellos saben la relación que tengo con el club, la ciudad y el país. Se harán las cosas como se deben hacer, sea en un sentido o en otro".

Tras el partido y perder el título, Mbappé aseguró que deben centrarse en el futuro, pero cuando el reportero le dijo si ese futuro será en el PSG, Kylian se marchó sin responder. Otro detalle bastante revelador.