Se va un grande: Mendilibar se despide del Eibar

EFE

José Luis Mendilibar, entrenador durante seis temporadas de la Sociedad Deportiva Eibar, las más gloriosas del equipo fundado en 1940, se ha despedido este martes de un club para el que su puerta siempre "estará abierta".

Mendilibar ha ofrecido una rueda de prensa de despedida en la que ha desvelado que fue el club el que decidió prescindir de sus servicios una vez consumado el descenso, mientras que él aún albergaba dudas sobre la conveniencia de continuar, aunque fuera en segunda división.

Ha explicado que fue la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, la que le comunicó personalmente que el Consejo de Administración había decidido que no continuará una séptima temporada

Mendilibar ha agradecido a la presidenta, al Consejo y a la dirección deportiva por darle la "oportunidad" de dirigir al Eibar, agradecimiento que hizo extensivo también a su "grupo de trabajo", así como a la gente con la que ha compartido "el día a día", como los "currelas del club" y los "jugadores".

No se olvidó de dar las gracias a la afición de la que dijo que "es una pena" que no hayan podido estar este "último año y medio" con el equipo, "Pero estoy seguro- dijo Mendilibar- de que siempre estarán ahí".

El entrenador de Zaldibar valoró el hecho de que hace seis años el club se pusiera en contacto con él para darle una segunda oportunidad de dirigir al Eibar, después de la primera, en la que estuvo durante un año al mando del conjunto armero en Segunda División, en el año 2004, y en la que estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera.

Dijo que aunque solo había estado un año en esa primera etapa le había "marcado mucho" su estancia. Añadió que había sido "muy especial" poder estar otros seis años al frente de la plantilla de la SD Eibar, en este caso ya en Primera.

"Creo que dejo muchos amigos, y no me olvidaré nunca, haré visitas y estaré mucho aquí", ha añadido.

Mendilibar ha señalado que estos años lo más difícil había sido mantener una "regularidad" y recalcó que las "las cosas buenas" habían sido muchas más que "las malas".

"Ir a Atxabalpe cada día -ha explicado- y ver a los fisios, servicios médicos, utilleros, jardineros, ha sido una gozada. El día a día ha sido muy bonito, me quedo con eso".

Ha asegurado que no mantiene conversaciones con ningún club para entrenar. "No, no, son cosas vuestras, que sois unos mentirosos muchas veces, que luego puede salir o no, si sale decís ya lo había dicho y si no os calláis", ha espetado medio en broma a los periodistas un Mendilibar en estado puro.

Ha dicho estar tranquilo y no esperar ninguna llamada, ni de clubes ni de representantes, lo que no significa "que no la pueda haber".