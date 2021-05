Eden Hazard pasa revista tras su segunda temporada en el Real Madrid. El belga, que ya está concentrado con su selección preparando la Eurocopa, asegura que se encuentra totalmente recuperado y las sensaciones son muy buenas.

Sobre su futuro en el Real Madrid, Hazard asegura que no se ve fuera del conjunto merengue: "No me veo fuera del Madrid. Tengo tres años de contrato y cuando esté al 100% aportaré mucho al equipo. Sé lo que tengo que hacer. Ahora estoy concentrado en la Euro pero después voy a hacer grandes cosas para el Real Madrid".

No pone excusas sobre su nefasta segunda temporada en el Madrid: "He vivido una temporada muy desafortunada. Yo siempre he sido un jugador muy fuerte cuando tenía regularidad. Sé que estoy cerca de mi mejor nivel. y espero no lesionarme más. Tengo aún años muy bonitos por delante".

Descarta volver a la Premier: "Todavía tengo un contrato de tres años con el Real Madrid, así que volver a Inglaterra está fuera de discusión. Todo el mundo sabe que mis dos primeros años no fueron buenos, así que primero quiero demostrar mi valía en el Real Madrid. Lo haré todo para conseguirlo".

Le duele la marcha de Zidane: "Estoy triste por su marcha. Él sabe la admiración que le tengo. He pasado dos años maravillosos con él. Estoy en deuda con él por no haberle dado más".

Mucho mejor en cuanto a sensaciones y su estado de forma: "todavía tengo algo de dolor en el muslo y veo lo que estamos haciendo con el cuerpo médico y el entrenador. No pude jugar los últimos partidos con la Real así, tomé unas vacaciones la semana pasada. Ahora toca ver si primero tengo que entrenar solo o no. Por supuesto que no estoy al 100% todavía. Pero mentalmente estoy bien y físicamente eso volverá paso a paso. Ojalá esté completamente terminado para el duodécimo

Muy contento por no pasar de nuevo por el quirófano: "decidimos no quitar la placa del tobillo y después de hablar con el club creo que fue un acierto de todos. Los especialistas me dijeron que quitármela no iba a significar que no me lesionara sino que mi tobillo sería más frágil. Hemos cambiado la forma de trabajar y las sensaciones las últimas semanas son muy buenas".