El Madrid busca alternativas a Mbappé: la hoja de ruta de la planificación deportiva

En el Real Madrid saben que este verano el árbol del mercado no se moverá demasiado. Con la crisis económica derivada del dichoso coronavirus, en las oficinas de Valdebebas tienen muy claro la hoja de ruta a seguir en este mercado estival: invertir en un jugador TOP, joven y que puede rentabilizar en el futuro la gran inversión, que se sume a Alaba e ir dándole la alternativa a jugadores por los que apuesta de verdad el club como Kubo, Fede Valverde, Rodrygo, Odegaard, Militao o Vinícius.

Ese jugador top tiene nombre y apellidos: Kylian Mbappé. Florentino Pérez se quedó con la espina clavada por no poder fichar a un jugador en el que siempre creyó. Dos veces se le escapó al Madrid y a la tercera quiere que sea la vencida. El problema es que Kylian tiene un año más de contrato con el PSG y el Madrid no piensa enfrentarse al conjunto parisino. Si se niegan a negociar, no forzarán. Esperarán una temporada a que Mbappé decida su futuro. ¿Se arriesgará la estrella gala a aguantar un año en París sin ampliar su contrato para salir gratis en junio de 2022?

En el Madrid tienen claro que si Mbappé no puede llegar este verano, se lanzarán a por otro jugador top. Y el futbolista marcado en rojo tiene nombre y apellidos: Erling Haaland. Las relaciones con el Dortmund son excelentes —Juni Calafat es íntimo amigo del director deportivo del conjunto teutón, Michael Zorc, principal responsable de la caza de talentos como Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Henrikh Mkhitaryan, Erling Haaland o Jadon Sancho—, y gracias a ello el Madrid tiene un comodín bajo la manga. Según ha podido saber Libertad Digital, el conjunto merengue consiguió una opción preferencial por el noruego. En caso de igualdad de ofertas, el Madrid tiene prioridad. Zorc pondrá punto y final a su etapa en el Dortmund en junio de 2022 y el Madrid sabe que la mejor opción para fichar a Haaland pasa por cerrarlo este mismo verano.

El Madrid, con Nacho y Lucas Vázquez ya renovados, sigue trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Ha presentado una oferta de renovación a Varane y espera la respuesta del central galo para ponerlo en el mercado en caso de que la rechace —habría que fichar a otro central— y ha retirado su oferta de ampliación de contrato a Sergio Ramos —al de Camas se le terminó la especulación—. Con todo el mundo hablando de la llegada de Mbappé, el Madrid trabaja en la sombra para no quedarse con las manos vacías si Al Khelaifi y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, verdadero dueño del PSG, se cierran en banda.

En cuanto a las salidas, el Madrid es consciente que debe aligerar la plantilla, pero saben que no será fácil colocar a ciertos jugadores con los que el club no cuenta como Marcelo, Mariano o Isco. Fichas muy altas que harán muy complicado desprenderse de ellos.