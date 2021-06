El Real Zaragoza comenzará en breve una nueva era. El conjunto maño cambiará de dueños en los próximos días. La Fundación última la venta de la entidad con Spain Football Capital en una operación que quedará finiquitada la próxima semana.

En los últimos días, la entidad zaragocista ha llegado a manejar dos posibles compradores, la opción de Spain Football Capital, que llegó al club de la mano del consejero Fernando de Yarza López-Madrazo, y otra que hizo llegar la propia Liga de Fútbol Profesional, en la que están relacionados Piqué y Ander Herrera, y que tiene a un potente grupo inversor estadounidense detrás. Esta era la opción favorita del actual máximo accionista, César Alierta, pero en las últimas horas se ha enfriado y ahora se encuentra en punto muerto.

Alierta, que cuenta con el mayor paquete accionarial de los patronos de la Fundación Real Zaragoza y que junto al de su sobrino Fernando Sainz de Varanda cuentan con la mayoría, reconocía en declaraciones a El Periódico de Aragón que tiene "ganas de salir" de la entidad.

"Me metí en el Real Zaragoza porque mi padre fue presidente y, cuando me dijeron que podía desaparecer eso era algo que él no habría consentido", decía, a la vez que manifestaba su confianza en que el equipo terminará levantado la cabeza a pesar de estar a punto de empezar su novena temporada consecutiva en Segunda división.

¿Qué es Spain Football Capital?

Es la sociedad que lideran el abogado barcelonés Kiko Domínguez y los hermanos Álvarez del Campo -hijos del periodista y escritor ya fallecido Carlos Luis Álvarez, más conocido como Cándido-. Detrás hay un fondo de inversión en el que participan inversores europeos y latinoamericanos, de diferentes países, entre los que está México.

Kike Domínguez tiene vinculación con el fútbol, ya que viene asesorando al Barcelona en temas legales y también intervino en la compra del Andorra por parte del futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

¿Cuál es el plan del nuevo grupo inversor?

La idea es clara: volver cuanto antes a Primera. Para ello, invertirán, nada más hacerse con las riendas de la histórica entidad maña, 50 millones de euros. 20 se destinarán a la operación de compraventa e inyección inmediata de capital en la sociedad anónima deportiva y otros 30 en la mejora de la plantilla, a lo largo de los tres próximos ejercicios, para incrementar el límite salarial e intentar firmar una plantilla competitiva para luchar por el ansiado ascenso.

¿Habrá revolución en lo deportivo?

En absoluto. Tanto José Ignacio Martínez, entrenador, como Miguel Torrecilla, director deportivo, seguirán en el Real Zaragoza -ambos tienen un año de contrato-. Cosa bien distinta ocurre en lo institucional. De la directiva actual se marcharán todo los miembros menos Fernando de Yarza y tampoco continuarán el presidente, Christian Lapetra, ni el director general Luis Carlos Cuartero.

La inyección económica que entrará con el cambio de dueños, hace soñar a la fiel afición de uno de los clubes más históricos de nuestro país con el ansiado ascenso. Tras ocho temporadas en el infierno de segunda, la 21/22 será la novena, el retorno a Primera es una prioridad.