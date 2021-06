El Madrid pone en el mercado a Dani Ceballos y deja claros sus planes con Vallejo

El Real Madrid sigue diseñando las líneas maestras de su planificación deportiva para la próxima temporada. Uno de los aspectos clave es aligerar la plantilla. Ahora mismo hay 29 jugadores con contrato para la próxima temporada. La dirección deportiva quiere dar salida a Isco y Marcelo, pero ve casi imposible colocar a ambos por su deseo de continuar en el conjunto merengue.

Uno de los jugadores con los que no cuentan en las oficinas del Bernabéu es Dani Ceballos. El centrocampista andaluz termina contrato en 2023 y el Madrid no quiere renovarle. Ceballos dejó claro tras volver del Arsenal que no piensa aceptar ninguna cesión más: o se queda en la plantilla o quiere salir traspasado. El Madrid ya ha colocado al jugador en el mercado y espera ofertas por un Ceballos que nunca colmó las expectativas generadas con su fichaje.

Vallejo

En los últimos días algunos medios de comunicación valoraron la posibilidad de que Jesús Vallejo podría ser el cuarto central la próxima temporada en el Real Madrid. Con la marcha de Sergio Ramos y la más que probable venta de Varane -sigue sin firmar su renovación-, el equipo de Carlo Ancelotti se quedaría con tres centrales confirmados para el próximo curso: Militao, Nacho y Alaba. Según ha podido saber Libertad Digital, en ningún caso la dirección deportiva merengue valoraría quedarse con Vallejo como cuarto central. No le ven nivel suficiente para ser central del Madrid. El seguimiento realizado al maño en sus cesiones al Wolverhampton y el Granada no ha convencido en absoluto y si Varane finalmente se marcha, el Madrid acudirá al mercado o dará la alternativa a Víctor Chust. En ninún caso, Vallejo es una opción.