La realidad del Barcelona y su enorme problema con el límite salarial

El F.C. Barcelona tiene un agitado verano por delante para solventar el gran problema que tiene en sus arcas. Los azulgranas son el equipo que más dificultades va a tener de toda la Liga para amoldarse a los nuevos parámetros impuestos por el organismo que preside Javier Tebas.

La rebaja del límite salarial del FC Barcelona con respecto a la pasada temporada es, ojo al dato, del 47’1%. Los azulgranas deben reducir su presupuesto de los 656’43 millones utilizados el curso pasado a 347,08 millones para la 21/22. Tebas lanzaba recientemente un aviso a navegantes: "El Barça tiene que reducir casi un 50% su masa salarial. No habrá normas especiales para nadie. En el Barcelona saben que la norma no se cambia y están haciendo grandes esfuerzos para rebajar su masa salarial. No podemos hacer una norma para Messi, otra para Haaland...".

Para inscribir a Messi y nuevos fichajes deberá reducir salarios

El Barcelona, con la masa salarial que tiene a día de hoy, está excedido. Como explicaba el propio Javier Tebas, para poder inscribir a los nuevos fichajes -Emerson, Agüero, Depay y Eric García, hasta el momento- y los jugadores que terminan contrato y decidan ampliar su compromiso con los azulgranas -el caso de Lionel Messi-, deberán dar salida a varios jugadores con contratos muy elevados. La norma es clara: por cada 100 millones que ahorren pueden incorporar 25. Si no lo consiguen, la Liga no tramitará la ficha de estos jugadores. En este escenario, incluso la renovación de Messi corre peligro.

El esfuerzo en cuanto a reducción de salarios deberá ser titánico y el panorama no es nada halagüeño. De los 10 jugadores que están en la rampa de salida de la dirección deportiva Konrad, Neto, Todibo, Dembélé, Coutinho, Junior, Umtiti, Braithwaite, Pjanic y Sergi Roberto, solo tres de ellos tienen su marcha perfilada. Es el caso de Konrad, se irá al Marsella cedido con opción de compra, Todibo, fichará por el Niza por unos 8 millones de euros más variables y Neto, el Barcelona espera recaudar unos 15 millones de euros por el guardameta brasileño al que desean Inter y Milán-.

La marcha del resto de transferibles está muy complicada. Dembélé era la venta más jugosa, pero su nueva lesión muscular en la Eurocopa, tumba las pretensiones de una directiva que tampoco consigue colocar a Umtiti -sin rodillas y con una ficha anual que ronda los 13 millones de euros-, Braithwaite -tiene ofertas pero se niega a salid- Junior, Coutinho -su mala última temporada y su desorbitada ficha espantan a sus pretendientes-, Pjanic -tras la salida de Pirlo el interés de la Juventus se ha enfriado- y Sergi Roberto.

El Barcelona, apretado por la necesidad imperiosa de reducir casi un 50% su límite salarial, tiene un problemón de difícil solución.