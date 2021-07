Nuevos audios de Florentino: ácida critica a la 'Quinta del Buitre'

El nuevo episodio de las grabaciones sobre Florentino Pérez suma y sigue. El Confidencial destapa esta vez unos audios del presidente del Real Madrid en 2009 en las que critica con dureza a los integrantes de la ‘Quinta del Buitre’.

🇪🇸🔊 Florentino Pérez considera que la única intención de la Quinta del Buitre, una vez retirados, es la de "vivir toda la vida del Real Madrid, hasta que se mueran". "Estos lo que quieren es cobrar 100 millones al año del Madrid. Lo tienen muy claro. Pero todos" @elconfidencial pic.twitter.com/UpeVcYH3ot — The Lawyer ✘ (@WorldLawyerLive) July 15, 2021

"Estos tíos piensan que pueden vivir del Real Madrid hasta que se mueran. Es una desgracia pero es así. Pero todos, eh: El Buitre, Sanchís, Míchel, Martín Vázquez... Estos tíos quieren cobrar 100 millones al año del Madrid. Es lo que quieren cobrar, pero todos. Lo tienen clarísimo. Y luego le ofrecen 50 millones a Míchel y le mandó a tomar por culo: ‘pero bueno, presi, yo como voy a cobrar 50 millones al año..."

Ácida crítica a Míchel

Florentino pone especial énfasis en sus críticas sobre Míchel González, actual entrenador del Getafe, al que llega a llamar estafador. Le acusa de ser un mal entrenador en unos audios pertenecientes a 2006: "Míchel es un malísimo entrenador. Un tío que no ha hecho nada. Nos ha dejado casi en el descenso al Madrid. Hombre, ese es un estafador pero le protege De La Morena, le ha puesto él ahí. Pero no es entrenador. Tu no puedes entrenar en Segunda División cuando en Segunda B lo has hecho muy mal".



Florentino no para aquí: "Si tu quieres ser entrenador de profesión, tienes que ir poco a poco. Mira Schuster. Estoy convencido de que Schuster será un buen entrenador. Porque empezó en el Jerez, luego en el Levante, no sé qué y yo le he oído decir una cosa: "No estoy preparado para entrenar al Real Madrid" Y ¡qué gusto da oír eso! y por eso Schuster será un buen entrenador. Ahora, un tío que diga: ‘No yo soy Míchel y tengo que entrenar al Real Madrid porque yo soy Míchel... ¿eso de donde viene?, eso es confundirse y el que se confunde pues acaba en Segunda B".

Por último lanza una dura acusación a Míchel al asegurar que enchufó a su hijo en la cantera del Madrid sacrificando a Juan Mata: "Yo creo que a Mata es Míchel el que le hace el agujero, es el que le echa para que juegue su hijo. Vamos, eso es así".