El oscuro presente del Real Zaragoza tras no cerrarse la venta a Spain Football Capital

A falta de ocho días para el arranque de su novena temporada consecutiva en Segunda división, el periodo más largo de toda su historia desde su fundación en 1932, el Real Zaragoza sigue encerrado en el túnel de una anunciada venta de la Sociedad Anónima Deportiva al fondo Spain Football Capital, en el que la luz no se atisba en el horizonte.

En su primera comparecencia pública tras el último partido de la Liga SmartBank el pasado 30 de mayo, el presidente Christian Lapetra se subió al estrado de la sala de prensa de La Romareda tras la disputa del Trofeo Ciudad de Zaragoza para tratar de aclarar la situación y asegurar que "la operación, en lo que son sus detalles contractuales, está cerrada desde hace tiempo".

No obstante, Lapetra añadió unas palabras que no dejaron entrever cual puede ser el momento en el que se produzca esa circunstancia, porque afirmó que "falta cerrar la rúbrica y la llegada de los fondos". "Poco más puedo contar, cuando sucedan esas cosas, si se suceden en el tiempo, se llevará a cabo esa operación", aseguró.

Por todo ello, el presidente zaragocista insistió en que en la entidad siguen realizando gestiones, "pero como todo se dilata en el tiempo nuestra obligación y nuestra responsabilidad es seguir trabajando en dotar a la dirección deportiva del mayor presupuesto posible".

El resumen de la situación es desalentador. Los compradores se llenaron la boca de buenas palabras e intenciones, pero a la hora de la verdad el dinero no aparece, por lo que la venta no puede cerrarse. La incertidumbre azota a un equipo que no ha podido reforzarse como el resto al estar inmerso en dicho proceso de venta. Los actuales propietarios no querían que el actual director deportivo, Miguel Torrecilla, fichara sin el consentimiento de los que iban a ser los nuevos dueños, los supuestos nuevos propietarios del conjunto maño que lo único que han aportado es humo y el gran perjudicado es un Real Zaragoza que tendrá muy complicado luchar por el ascenso con los mimbres que tiene. No se puede ir a la guerra con pistolas de agua.

La confirmación hasta el momento, y a poco más de una semana del inicio de la competición oficial, de un único fichaje -Jesús Gámez- deja a la fiel afición con una angustia tremenda y al entrenador, Juan Ignacio Martínez, descompuesto al sentirse engañado -le prometieron refuerzos y su idea era la de luchar por devolver al Zaragoza al lugar que merece, la Primera División-. Además, las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus en este inicio de temporada, más restrictivas de lo que el Zaragoza pensaba, destrozan aún más a un equipo en el que su mayor tesoro es su afición.

Lapetra recordó que habían establecido un protocolo con la Dirección general de Salud del Gobierno de Aragón para poder contar con un aforo del 75 % en la Romareda esta temporada, por lo que las nuevas medidas impuestas por el Ministerio de Salud y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en las que el aforo se reduce al inicio de la liga al 40%, les ha dejado muy tocados y se sienten "altamente perjudicados".

El Real Zaragoza, un histórico con una de las aficiones más fieles de todo el fútbol español, está tocado de muerte.