El culebrón Kylian Mbappé llega a su penúltimo capítulo. El PSG ha rechazado la última oferta presentada por el Real Madrid. El conjunto que preside Florentino Pérez ofreció 170 millones de euros más 10 en variables. Insuficiente para los parisinos que no están dispuestos a soltar a la estrella gala por menos de 220 millones de euros.

La pelota ahora está en el tejado del Real Madrid. Si los merengues no mejoran sustancialmente su oferta, el PSG no cederá y se arriesgará a perder a uno de sus buques insignias gratis —recordemos que Mbappé finaliza contrato el próximo 30 de junio—.

En París están muy tranquilos. No entienden la actitud del Madrid de filtrar las ofertas realizadas cuando han llegado vía mail y sin que se produzca una negociación formal. Tienen la sensación que el equipo de Concha Espina ha utilizado a sus medios cercanos para vender que ha hecho todo lo posible para fichar a Mbappé cuando ni siquiera ha habido conversaciones.

El Madrid conocía de primera mano que el PSG no aceptaría menos de 200 millones y la directiva gala consideró su oferta como una ofensa. Por ello en las oficinas del Parque de los Príncipes no esperan movimientos de última hora en forma de nueva oferta por Kylian. El objetivo es luchar por ganar todo esta temporada y saben que sin Mbappé lo tienen mucho más complicado. Pueden quedarse sin 180 millones, pero Kylian ya ha demostrado que no se quedaría a disgusto, ni mucho menos, en París y el emir de Qatar, dueño del PSG, tiene el dinero por castigo y más orgullo que Don Rodrigo en la horca.

En el Madrid, sin embargo, la película se ve de manera diferente. La actitud del PSG, que se negó a contestar a la última oferta presentada hasta la mañana de este lunes, forma parte de la partida de ajedrez que tienen ambos equipos montada y es una manera de hacerse fuerte en la negociación aunque saben que Mbappé, que ha rechazado todas las millonarias ofertas de renovación, puede salir gratis en menos de un año. Desde dentro del club, incluso, alguna voz autorizada insiste en que el fichaje se terminará haciendo.

Con el cierre de mercado a la vuelta de la esquina —este martes a las 00:00 h—, la pregunta es, ¿hará una última oferta el Madrid por Mbappé por encima de los 200 millones de euros?

Lo único seguro es que, afortunadamente, el culebrón Kylian Mbappé está cerca de llegar a su fin.