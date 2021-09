Joan ‘Chimeneas’ Laporta vendió humo desde la campaña electoral. Prometió construir un Barcelona potente en lo deportivo, incluso después de conocer el verdadero agujero económico que tenían las cuentas del conjunto azulgrana tras la auditoría a finales del mes de mayo.

El balance deportivo es nefasto. No cumplió su palabra tras marear durante todo el verano y terminó abriendo la puerta a Lionel Messi. Fue incapaz de ampliar el contrato a uno de los jugadores jóvenes que más destacó la pasada temporada -Ilaix Moriba-, regaló a Griezmann al Atlético de Madrid... y para rematar su sainete, ahora su intención es renovar el contrato de Ronald Koeman, un entrenador que levanta serias dudas a la afición culé y al que Laporta intentó cargarse nada más llegar -no lo hizo porque el finiquito salía muy caro, pero jamás confió en él-.

El técnico holandés termina contrato el 30 de junio de 2022 y la directiva ya se mueve para ampliar su vinculación. Quiere renovarle con una serie de condiciones. Tres, concretamente. Una es, lógicamente, el rendimiento deportivo. Laporta no exige títulos, pero sí que se luche por ellos.

La segunda condición es el juego del equipo. Laporta exige un juego ofensivo y que sea atractivo para la afición. El tercer condicionante tiene que ver con la cantera, algo de lo que se acuerdan y se agarran siempre todos los presidentes cuando vienen mal dadas, económicamente hablando. La directiva azulgrana exige que se den oportunidades a las principales perlas de La Masía, algo que Ronald está cumpliendo, ya que en los tres primeros partidos de esta temporada ha hecho debutar a tres jóvenes promesas.

La directiva azulgrana considera que la ampliación de contrato del holandés le dará más fuerza en el vestuario. Una renovación a la carta con condicionantes muy marcados. Si todo va bien, perfecto. Y si las cosas se tuercen, Ronald, si te he visto no me acuerdo.