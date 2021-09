El Atlético de Madrid vivió un fin de mercado de locura con el regreso de Griezmann y la salida de Saúl. El futbolista ilicitano se sinceró sobre las sensaciones de su marcha, cesión por un año con opción de compra, en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

El angustioso final con final feliz

"A las 23:57 horas hemos terminado de revisar el contrato y tenían que verlo allí... Estaba como De Gea. He pensado: 'Esto no va a entrar y ya está'. Ha sido una tarde y noche larga. Estaba mi mujer muy nerviosa, llevamos unos días muy complicados, porque esta decisión no es sencilla. Irme de mi casa a una aventura nueva, es complicado".

El momento exacto en el que decide marcharse del Atlético

"Cuando me pasan la oferta y me dicen que se puede hacer les dije a mis agentes que tenía que hablar con mi familia. Dos días antes le dije a mi mujer que me quedaba. Me sentía bien en el equipo, como siempre. Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición".

Mucha competencia en su nuevo equipo

"Los tres mediocentros que están jugando están a un gran nivel, no va a ser fácil jugar, pero si me lo propongo y lo peleo lo puedo conseguir".

Simeone, clave en su marcha

"He tenido varias conversaciones con el Cholo de lo de mis posiciones, porque no viene de ahora, llevo tres años así. A él le debo todo, tengo gran relación con él, pero él tiene que ser egoísta y pensar en el grupo. Si él piensa que conmigo en el lateral el grupo rinde mejor, lo tiene que hacer. Pero en esto todas las partes salimos ganando. El club y el míster traen a un jugador que querían y yo salgo a un club grandísimo que me quería".

¿Jugará en su posición en el Chelsea?

"El Chelsea me ha prometido entrenar en mi posición, jugar ya veremos. Retomar ciertas costumbres que ahora no realizo, esa es la causa más importante de mi decisión".

El catalizador de su salida

"Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas".