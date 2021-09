El Burgos destrozó al Real Valladolid | EFE

El Real Valladolid volvía al Plantío para disputar un derbi regional ante el Burgos 30 años después. Tras el cierre del mercado de fichajes muchos analistas coincidieron en señalar que el Pucela de Ronaldo era la mejor plantilla de Segunda División. El equipo dirigido por Pacheta llegaba a la cita de este domingo como gran favorito, ante un Burgos recién ascendido que acumulaba un solo punto en tres jornadas y cero goles a favor.

Durante la semana el derbi se calentó. El Pucela no hizo acto de presencia en el Plantío. El Burgos, mucho más intenso, pasó por encima de un equipo que fue incapaz de ganar los duelos individuales y en el que muchos de sus jugadores se bajaron del autobús solo para pasearse por el campo burgalés.

En la primera parte el Burgos pasó el rodillo y en solo seis minutos —del 36 al 42— marcó tres goles y se fue al descanso con 3-0. En la segunda mitad, a pesar de los cambios, el Real Valladolid fue incapaz de reaccionar. El bochorno burgalés indignó a la afición del Pucela. El enfado con Pacheta —al que Calero, entrenador del Burgos, dio un baño táctico—, y con los jugadores de la parroquia vallisoletana es enorme. El Pucela hizo el ridículo en el Plantío y la actitud dejó mucho que desear.

Uno de los más críticos fue un histórico jugador del Real Valladolid de los años 80 y 90. Luis Mariano Minguela, que vistió la elástica albivioleta durante 15 temporadas, no se mordió la lengua: "Estoy viendo al Pucela. El año pasado en Primera. El Burgos, en 2ªB. No puedo entender el resultado: 3-0. ¿Falta de compromiso? Mucha pijotería. Falta de 'huevos'. Así, niñatos, no vamos a ningún lado. O cambiamos de actitud o seguiremos en Segunda".

El Real Valladolid se llevó un baño de realidad en el Plantío. Los pucelanos ya saben lo que les espera en su travesía por el desierto. El Burgos, al que triplican en presupuesto, les pintó la cara y les enseñó una gran lección: sin intensidad en Segunda no ganas a nadie.