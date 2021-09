José María García siempre dice lo que piensa. No se calla nada y en esta ocasión, con motivo del Día de Asturias hizo una entrada radiofónica al programa ‘Oído Cocina’ que presenta Carlos Novoa, no iba a ser menos. Asturiano de corazón, García dejó unas cuantas perlas en su intervención. Desde la Superliga, pasando por lo que piensa del periodismo actual, parándose a analizar los famosos audios filtrados de Florentino Pérez y acabando con un dardo a la clase política actual.

El veterano periodista ataca sin piedad el formato de la Superliga "Una competición donde mande el dinero y no los resultados deportivos no es una competición, es un amaño". Además, José María aprovecha para criticar a Josep Pedrerol y El Chiringuito: "Una competición presentada en el programa que deshace todo criterio sobre independencia, investigación y denuncia lo dice todo. Y sí, me refiero al inefable Chiringo, que no llega ni a Chiringuito".

García se moja con los famosos audios filtrados de Florentino Pérez: "Conociendo como conozco al personaje (Florentino) desde hace tanto tiempo ya no me sorprende absolutamente nada... Lo que me llama la atención es la cantidad de medios para los que no han existido esas grabaciones que han alterado dignidades, realidades y objetividades".

Además, añade que sigue sorprendido por el silencio general de los aludidos en los audios: "Que los aludidos no hayan dicho ni una sola palabra y además sigan en los puestos que les han regalado... No estoy a favor de ese tipo de periodismo. No estoy de acuerdo en grabar a nadie sin su autorización, pero en este caso encuentro justificación porque se lo haces al que se evade de todo truco y amaño. Además, esas grabaciones definen al personajillo".

García considera que la libertad de expresión es un rara avis dentro del periodismo actual: "El periodismo ha desaparecido, pero no solo el deportivo, que solo es una imagen penosa del periodista camillero. Ese tertuliano que enseña a médicos cómo operar y a los curas a decir misa".

Sobre "Reyes de la Noche" -la serie televisiva que narra el periodismo deportivo de los años 90 en un formato de época y comedia dramática- en la que aparece representado el propio García, el periodista deja claro que no le convence: "Me ha dado tanta pena y vergüenza que si me lo permites cambiamos de tema. Ha sido una mierda pinchada en un palo. La serie enmascara la ofensa personal, que además fabrica quien me debe media vida".

Respecto a la actualidad política, José María García piensa que España es un país "maravillosos", pero que "está aguantando políticos desorientados, que hoy dicen blanco y mañana negro". Además, subraya que "si el poder está mal la oposición está peor, no nos equivoquemos".

Por último, García quiso dejar claro que su alma y corazón son asturianos, a pesar de nacer en Madrid: "He nacido en Madrid, pero renuncio, como he dicho en muchas ocasiones, a mi condición de madrileño. Soy asturiano. Nunca se me olvidarán aquellos veranos tremendos de tres meses en Asturias. Esos son mis ancestros y soy yo. Muchos pensarán que soy muy mayor para emocionarme, pero Asturias está por encima de todo y todos".